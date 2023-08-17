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康軒集團夏日熱血跑 一千名員工揮汗消暑

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
康軒今年夏日熱血跑活動超過一千名員工參與。圖／康軒文教集團提供
康軒今年夏日熱血跑活動超過一千名員工參與。圖／康軒文教集團提供

康軒文教集團延續去年舉辦「康軒夏日熱血跑」活動，以熱血迎接炎炎夏日。於7月17日起至8月16日為期一個月，舉行「2023康軒夏日熱血跑」線上路跑活動，康軒分佈在台灣、大陸、泰國兩岸三地各學校和事業體，逾一千名員工揮灑汗水消暑。

康軒集團董事長李萬吉表示，台灣夏天氣溫、濕度均高人體時常處於悶熱狀態，若此時能好好流汗反而會神清氣爽，且台灣各項戶外比賽絕大多數場次安排於秋、冬、春三個季節，若能在夏日做好熱耐力與身體強化訓練，將更有助於秋、冬、春比賽時面對天候環境，爭取理想成績。

李萬吉表示，跑步一定要跑得安全才能跑出健康，因此康軒夏日熱血跑今年開始不再追求極限成績，而是透過鼓勵，讓更多夥伴參與並都能完成報名組別的公里數。

2023康軒夏日熱血跑共分四組，包括挑戰組300K、進階組180K、體驗組120K及休閒組90K，並仍設有最低速度要求，由於活動屬鼓勵性質，因此標準不高，且達標者還能獲得獎勵金。

康軒今年夏日熱血跑活動總計1079名員工參與，今年一個月跑超過600公里就有31人，第一名則跑出875公里的佳績，且女性員工參加人數達570人，超過男性員工。

李萬吉指出，員工健康才是目的，炎夏時期跑步確實不易，只要做好安全準備與充分練習，還是可以盡情享受揮汗、跑步的樂趣。

康軒 李萬吉

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