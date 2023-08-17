職災勞工「重建之家」落腳高雄 最快明年啟用

為協助中度、重度職災勞工重返職場，財團法人職業災害預防及重建中心將成立「重建之家」（名稱暫定），結合重建與預防資源，提供一站式、一條龍服務，初步選定落腳高雄，最快明年啟用，初期預計一年可協助30、40名職災勞工。

每年約有5萬名勞工遭受職業災害，推估需要接受服務的職災勞工超過5千人。職災預防及重建中心重建服務處處長張彧指出，國內現有31間職能復健專業機構，針對職災勞工提供48小時生理強化訓練、24小時心理強化訓練，但對腦傷、脊椎損失、截肢、多重骨折等中重度個案來說，需要的是認知訓練、交通能力訓練、獨立生活技巧訓練等特殊治療，現行的職能復健機構服務恐怕不足，因此未來重建之家的服務對象將鎖定中重度個案。

張彧說，重建之家將提供整合性的一條龍服務，第一期的基本服務項目包括個別化個案管理、社會復健、職能復健、職場重建，也會提供職場適應支持性服務等。

財團法人職業災害預防及重建中心執行長何俊傑表示，重建之家的地點初步鎖定高雄，目前有3個地點在評估考慮，最快明年就可以啟用，後續也將在中部、北部地區擴點。