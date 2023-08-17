陪弱勢孩童閱讀 簡嫚書：知識就是力量

經濟弱勢家庭忙賺錢，沒空陪伴孩子長大，1919陪讀計畫接住鑰匙兒！藝人簡嫚書17日身穿紅色T恤上面寫有「1919陪讀計畫」，化身公益大使表示，「知識就是力量」，陪伴更是不可或缺，希望這個計畫繼續推廣，讓更多經濟弱勢的孩子能夠在關懷中長大。

簡嫚書表示，小時候她父母離異後，就不斷在各個親戚家流連，只能靠著大量閱讀打發時間，然而，現在自己有了小孩，才發覺陪伴小孩的重要性。她強調，陪伴不只是「待在同一個的空間」，更透露她陪小孩的方式就是陪讀繪本、一起扮演動物，讓小孩發揮天馬行空的想像力。

當主持人問到，「這樣嫚書做為公益活動的大姊姊，有什麼建議想要給小朋友的嗎？」簡嫚書隨即露出笑容說，「我還是大姊姊嗎？聽到真開心」，然後表示，希望小朋友把握學習的寶貴時間，不僅能讓生活變更棒，還能成為照顧本人的人。

「1919陪讀計畫」由基督教救助協會發起，該協會秘書長、夏忠堅牧師表示，目前陪讀計畫有超過200班、逾2千名學童，其中有許多學生是在在單親家庭長大，無法申請補助的「社福邊緣戶」，因為只要家裡有祖傳的房子、或出現個人帳戶被拿去當人頭，都會變得難以申請社會補助。

他強調，學生會在志工的陪伴下，於陪讀班完成，每周至少三天、每次至少2小時的陪伴，希望他們在愛跟陪伴下，不僅學業有所進步，也能夠更有自信，且除了學科之外，也提供多元學習管道，讓學生能學習才藝。

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