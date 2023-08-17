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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

雨彈爆擊從南到北 高雄出現百毫米雨量

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】瞬時強降雨襲擊台灣西半部，高雄17日清晨3小時內下近百豪雨量，出現公車因為淹水拋錨，路面因雨勢下塌等險象。新北與桃園也於下午突發強降雨，多個路面出現淹水狀況。氣象預報員表示，這種短時強降雨的天氣型態預計維持到20日。

高雄路面下塌

高雄17日清晨出現大雷雨，不少路段一度淹積水，鳥松等區更達淹水一級警戒，而鳳山區有路口出現寬約3公尺、長約5公尺塌陷，警方立即於現場拉起封鎖線管制，並實施交通疏導，同時通知相關單位到場搶修。

高雄市長陳其邁往視察積淹水狀況。他說，已指示交通局、警察局交通大隊加強通勤尖峰交通疏導工作；水利局則會加強防汛應變作為，並要求環保局、民政局等巡檢側溝積淹水情形，以改善瞬時強降雨對民眾的衝擊。

雷陣雨襲擊北部

17日北部地區也有出現明顯雷陣雨，氣象局上午也針對新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，如桃園南崁也降下大雨，馬路積水嚴重；大園區中正東路也傳出災情，泥水全灌馬路。新北二重疏洪道也出現淹水，市政府儘速限制此道「只出不進」，要求用路人提早配合改道。

桃園市長張善政表示，市府已開設三級應變中心，包括蘆竹、大園和觀音等雨勢較大且淹水警戒地區，也都同步啟動應變措施。目前傳出積淹水情況的區域、路段，水務局以及區公所已派相關人員前往現場，全力排除積淹水；市警局也派遣員警前往大園、蘆竹等區域的積淹水路段警戒疏導。

週日降雨才緩和

中央氣象局預報員謝佩芸表示，山區、北部地區17日中午過後仍然要留意午後雷陣雨的影響，而這樣的天氣型態預計維持到禮拜六，不過禮拜天之後水氣會稍微減少，降雨就會比較緩和下來。

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