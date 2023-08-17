領先政府周休三日 這家幸福企業員工還揪團赴澎湖旅遊

有民眾在公共政策倡議平台提出「周休三日」構想，獲得大量網友支持成案，但行政院討論後並未實施。新光醫院團隊經營的昕新智慧診所領先政府，7月開始試辦實施「彈性周休三日」，在護理人員因壓力過大、離職潮頻傳的當下，形成強烈對比。診所護理人員表示，有了更多時間休息，還跟同事揪團到澎湖玩。院方則說，計畫實施後受檢人數未減，達成員工、受檢者、機構三贏局面。

護理師潘小姐去年12月到昕新智慧診所就職。她表示，自己過去在大醫院病房任職，要輪三班、工作相當疲憊，昕新診所實施彈性周休三日後，多出不少休息時間，能陪伴家人、孩子，工作時也更有精力。

另一位診所邱姓技術員則表示，彈性調整休假後，有更多時間跟同事相處，自己還曾帶著家人與同事到澎湖遊玩；比起過去輪班生活，彈性周休實施後，取得工作與生活平衡，工作時效率也有提升。

昕新智慧診所院長朱光恩表示，彈性周休三日的工作模式是新光醫院董事長吳東進的美意，要讓昕新診所成為台灣第一家實施彈性周休三日的幸福企業。經勞資雙方溝通後，7/1開始試辦，預計執行至9/30，成果若好將會延續。

朱光恩說，彈性周休實施模式，是將原先每月22至23個工作日的受檢者，濃縮在18日進行檢查。同仁上班日雖較忙碌，但也較有效率，且多出4天休息時間，「同事寧可每天忙一點，也希望能多休息。」診所每月績效目標是執行520例大腸鏡，7月份也順利達標。

至於受檢者是否反應，休息時間變多而難以安排？朱光恩表示，確實有一、二位受檢者因從國外回台，或工作性質等緣故無法調整時間，但多數受檢者接受度高，若真有無法安排的情況，診所也會協助轉介至新光醫院健檢中心；新光醫院健檢中心若人數過多，也會轉來診所，雙邊互相合作。

朱光恩也說，業界人員招募不易，尤其能進行內視鏡檢查的醫師，更難招募。在周休三日計畫實施前，診所先後已有五、六十位員工離職，實施的兩個月期間，不僅無人離職，還收到兩位醫師投遞履歷，讓自己十分驚訝。

院方轉述，新光醫院董事長吳東進說，數位時代來臨、社會正在轉型，員工高度重視休閒，工時縮短、彈性化工時是國際趨勢；若能將受檢者集中在18天內完成檢查，就能在透過效率化的模式，讓員工多出4天假期，且勞動條件不變，診所也能兼顧營收，是永續經營、「受檢者、員工、機構三贏」的新模式。

院方指出，新光醫院、昕新智慧診所雙邊密切合作，鼓勵「彈性工時交叉運用」，彈性周休三日實施期間，新光醫院員工至診所、附屬商旅兼職者有67位，共計155人次、620小時；昕新智慧診所則有20位同仁利用多出的休假時間，至新光醫院健檢中心兼職，共計34人次174小時，舒緩疫後離職潮造成的新光醫院健檢中心人力缺口。

新北市勞工局長陳瑞嘉則表示，依「勞基法」規定，例假日排程可由勞資雙方議定，昕新智慧診所的做法是「平均周休三日」，從班表來看，每周至少休2日，有時休到5日。身為勞動主管機關，在勞動條件不變的前提下，企業能讓勞工多休息，自己樂見其成。