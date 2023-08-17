11縣市發布大雨特報 新北、桃園慎防大雷雨
低壓帶影響，各地天氣不穩，高雄更傳出淹水災情。中央氣象局今天下午再針對11縣市發布大雨特報；另針對新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分，提醒民眾慎防劇烈降雨。
中央氣象局下午3時47分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括新北市、桃園市，慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，持續時間至下午4時45分。
另外，11縣市發布大雨特報，影響時間至今晚，包括基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石。
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