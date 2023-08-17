暴雨襲南台灣首當其衝 今日累積雨量前10名都在高雄市

低壓帶籠罩，各地天氣不穩，中央氣象局發布10縣市大雨特報，中南部雨勢明顯，高雄首當其衝，傳出不少淹水災情。截至今天下午3時20分，今日累積雨量前10名都在高雄市，降下93毫米至131.5毫米不等雨量。

中央氣象局下午提醒，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天新北、苗栗、花蓮、屏東地區及桃園、新竹、宜蘭、台中、南投山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

中央氣象局指出，明天南部仍要注意劇烈降雨，北部、山區有午後雷雨。周六水氣略減，降雨趨緩，南部雨勢稍歇，但西半部午後仍有局部大雨。周日到下周三，水氣減少、天氣回穩，午後西半部及山區可能有雷陣雨，南部清晨有短暫降雨。

另外，8月下旬到9月中旬，在菲律賓東方海面到南海都是低壓帶環境，有熱帶系統發展機會，不排除颱風生成可能。