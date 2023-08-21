先照顧好自己才能照顧好家人！保誠人壽為「三明治族」打造MeWe幸福方程式

45歲的雪芬，在臺灣百大企業任職，別人都羨慕她事業有成、家庭美滿，但在風光的背後，卻是家庭、事業兩頭燒帶來的沉重壓力。去年公公生病進入安養院，龐大的照護費用壓得全家人幾乎喘不過氣來，加上房貸、兩個孩子的教育費，讓雪芬只能更加努力工作，期待能加薪升職……，多重壓力夾擊、無限煩惱迴圈，讓雪芬的身心負擔不斷增加，壓力山大卻只能咬牙硬撐......。

保誠人壽大調查：43%「三明治族」自認壓力爆棚

像雪芬這樣同時有子女、長輩要扶養的三明治家庭，在台灣家庭中佔比將近8成。這群三明治族不但撐起每個家庭，更是社會經濟的中流砥柱。

作為三明治族首選保險公司的保誠人壽，長期致力於照顧不同三明治族的需求，用心傾聽三明治族的心聲，成為他們的最強後盾。根據「保誠人壽三明治族大調查」發現，三明治族對於「能按照自己想法過生活」的同意度僅僅及格，只有6.67分（滿分為10分），而43%的受訪三明治族認為目前的生活已超出負荷，壓力太大使得身體出現警訊，尤其30、40歲世代，更明顯感受到因生活壓力沈重，對身體健康已造成負面影響。

長期處於「上有老、下有小，必須扮演多重角色」的生活模式中，許多三明治族的焦點多放在家人身上，習慣把家人的需求放在第一位，就算覺得很吃力，都還是說服自己「再撐一下下就好」。對此，保誠人壽提醒三明治族，偶爾也應該容許自己放鬆一下，因為，唯有先照顧好自己(Me)，才能照顧好家人(We)。

台灣家庭中將近8成是同時有子女、長輩要扶養的三明治家庭。 圖／保誠人壽 提供

專業+同理心，陪伴三明治族面對挑戰

保誠人壽表示，公司有很多同仁也都是三明治族，在專業崗位上更能體會三明治族的需求。從「保誠人壽三明治族大調查」可以發現，三明治族現階段最關注的三大議題分別是：長輩的健康及照顧、自身健康、投資理財與置產。

保誠人壽HEAR傾聽三明治族的心聲，洞悉三明治族在人生不同階段有Health & Protection（健康保障）、Education（子女教育）、Asset Transferring & Planning（資產傳承）、Retirement（樂活退休）方面的需求，提供多元的投保管道和商品讓民眾隨心選擇，加上便捷的數位解決方案和服務，方便忙碌的三明治族自由規劃，不論是哪一個世代的三明治族，都可以找到最佳解方。

保誠人壽鼓勵三明治族們要先照顧好自己，因此成立「保誠幸福秘境」FB社團，提供三明治族一個可以暢所欲言、分享日常生活的園地；若想關心遠方的家人，也可以透過「保誠MeWe氣象 」提供的天氣動態及健康資訊，搭配漢方保健食譜，給親友最溫暖的問候。

保誠人壽透過保險保障和多元豐富的服務，全方位照顧三明治族的身心靈健康，鼓勵三明治族「先照顧好自己(Me)，才能照顧好家人(We)」，不論是「我」還是「我們」，都要一起好幸福。

保誠人壽透過保險保障和多元豐富的服務，全方位照顧三明治族的身心靈健康，鼓勵三明治族「先照顧好自己(Me)，才能照顧好家人(We)」。 圖／保誠人壽 提供

家庭是三明治族最甜蜜的負荷，在守護家的路上，保誠人壽是三明治族最強健的後盾，提供恰到好處的保障。

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