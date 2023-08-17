故宮無障礙系統要設在山限地 北市居民憂土石流

為改善無障礙環境，故宮規畫在園區靠西南角設置無障礙電梯系統，並與環狀線Y28站共構，但設置點位於山限區，希望用「都市計畫法」第27條配合中央興建重大設施鬆綁，都發局今開專案小組會議，當地居民認為，故宮沒有拿出實質報告保證安全問題，且一旦鬆綁恐引發後續效益，專案小組決議，1個月內將安排實地考察，並要求故宮提出實際證明邊坡安全性。

故宮近期正規畫將原本圖書館整建為第二展覽大樓，不過目前無障礙設施若要參觀園區，並須經由無障礙坡道到B1F按服務鈴，搭電梯抵達正館一樓門廳，在穿越車道才能抵達第二展覽館，故宮為打造更好環境，欲將無障礙空間與環狀線Y28站共構，在人工邊坡做一個小山洞，會有兩座電扶梯、一座電梯，希望遊客未來能經電梯直達圖書文獻廣場。

不過電梯工程預定地有部分位置的坡度大於30%，規定不得開挖並興建建築，但故宮希望用都市計畫法第27條「配合中央興建重大設施」鬆綁山限，故宮指出，在研擬該方案做過很多調查，在安全上無虞，無障礙通道工程於既有人工邊坡增設抗滑樁，提高邊坡之安全係數，亦作為無障礙設施參觀行經動線。

此外故宮也提出另外兩種方案，一種是在華表大道建造兩座電梯，可以直接上去到第二展館或正館，不過該方案，並無法真正解決無障礙坡道現況，且會對文化景觀造成衝擊；另一種則是，就是靠接駁車，不增加任何建築物，但受限於故宮道路及腹地，僅能使用中型巴士接駁，對娃娃車、行動巴士上下車也不方便。

不過附近居民對於鬆綁山限仍有反彈聲音，練小姐表示，故宮說至善路周邊邊坡狀況穩定，但沒有看到提出完整調查報告，她認為目前邊坡安穩是因為沒有被擾動，接下捷運要再開挖、電梯也要做，若發生土石崩塌誰能負責；周小姐也說，若故宮蓋電梯就算重大設施，要放寬山限地，恐引發後續效應，恐為更多單位開大門，造成坡地危險。

身障人士台北市新活力自立生活協會主任YUKIH表示，身心障礙者能跟一般人一樣可以去觀賞景點是好事，若使用接駁車方式，上下車還是要花費時間或請人協助，下雨天就更不方便，他會贊成故宮直接改善戶外無障礙動線。

專案小組主席、地政局長陳信良建議，可以實際到故宮考察邊坡，委員會對於無障礙設施並不反對，但應縮小影響範圍，請都發局和故宮研議，是否能不要動到山限地法令，來做規畫，或者可以接駁車更改善無障礙坡道併行，專案小組決議，1個月內安排委員實際考察，並要求故宮提出實際證明邊坡安全性，後續再召開專案小組會議。