台灣半數男性受不舉困擾 醫籲諮詢專業勿信偏方

台灣40歲以上男性一半的人受不舉困擾，卻僅1成尋求專業諮詢。醫師提醒，勃起功能障礙成因多元，往往共病加上心理因素混合所致，應以正確心態面對，才能真正解決「男」言之隱。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭今天在衛教記者會中指出，根據台灣勃起功能障礙諮詢暨訓練委員會統計，目前台灣有一半40歲以上男性有勃起功能障礙問題，卻僅1成尋求專業諮詢。

由於現代人因生活壓力大，蔡維恭表示，近期更有年輕化趨勢，加上長期不良生活型態，近年來40歲到60歲男性到門診諮詢的人數明顯增多，且在臨床上常遇到患者因不舉來求診，檢查後竟連帶發現有其他慢性病。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事黃逸修簡報指出，多數男性是因為心理壓力而導致勃起功能障礙，雖然市面上已有多款經核准的第一線口服藥物，患者多半在有性行為需要前才使用，營造浪漫房事卻得吃藥等開機，可能導致病患焦慮而影響表現，產生惡性循環。

黃逸修表示，男性若期望自然掌握性生活步調，應及早就醫，目前也有較低劑量藥物，不僅副作用較低，並可治療攝護腺肥大等相關下泌尿道問題，減少心血管風險，據調查顯示，每天落實保養的患者，無論是在治療接受度或是伴侶滿意度上，表現都明顯提高，少了壓力，自然能隨時開機。

蔡維恭會後接受媒體聯訪表示，很多民眾會認為只是表現不好，不是真的功能障礙，事實上可能是輕度甚至輕中度功能障礙卻無自覺，還有些人自認年輕，不可能會有勃起功能障礙。

蔡維恭說，功能障礙除了年紀外，很多跟共病有關，比方說心血管疾病或代謝疾病如糖尿病、高血脂、肥胖等，且房事不順所產生的心理壓力，都會讓勃起障礙雪上加霜。

近年來性醫學研究進步許多，蔡維恭強調，性功能障礙不應該成為不可告人的疾病，國外研究顯示，有6成勃起功能障礙患者於確診3年內會發生心血管疾病，應積極求診，切勿相信偏方或來路不明藥品。