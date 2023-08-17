快訊

烏克蘭士兵打死妻子：前線作戰釀成創傷症候群

影／高雄暴雨多處淹水…網喊「放豪雨假」 陳其邁回應了

夏威夷大火驚魂下的台灣人！科克蘭資本董座楊應超「做1事」逃過一劫

台灣半數男性受不舉困擾 醫籲諮詢專業勿信偏方

中央社／ 台北17日電

台灣40歲以上男性一半的人受不舉困擾，卻僅1成尋求專業諮詢。醫師提醒，勃起功能障礙成因多元，往往共病加上心理因素混合所致，應以正確心態面對，才能真正解決「男」言之隱。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭今天在衛教記者會中指出，根據台灣勃起功能障礙諮詢暨訓練委員會統計，目前台灣有一半40歲以上男性有勃起功能障礙問題，卻僅1成尋求專業諮詢。

由於現代人因生活壓力大，蔡維恭表示，近期更有年輕化趨勢，加上長期不良生活型態，近年來40歲到60歲男性到門診諮詢的人數明顯增多，且在臨床上常遇到患者因不舉來求診，檢查後竟連帶發現有其他慢性病。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事黃逸修簡報指出，多數男性是因為心理壓力而導致勃起功能障礙，雖然市面上已有多款經核准的第一線口服藥物，患者多半在有性行為需要前才使用，營造浪漫房事卻得吃藥等開機，可能導致病患焦慮而影響表現，產生惡性循環。

黃逸修表示，男性若期望自然掌握性生活步調，應及早就醫，目前也有較低劑量藥物，不僅副作用較低，並可治療攝護腺肥大等相關下泌尿道問題，減少心血管風險，據調查顯示，每天落實保養的患者，無論是在治療接受度或是伴侶滿意度上，表現都明顯提高，少了壓力，自然能隨時開機。

蔡維恭會後接受媒體聯訪表示，很多民眾會認為只是表現不好，不是真的功能障礙，事實上可能是輕度甚至輕中度功能障礙卻無自覺，還有些人自認年輕，不可能會有勃起功能障礙。

蔡維恭說，功能障礙除了年紀外，很多跟共病有關，比方說心血管疾病或代謝疾病如糖尿病、高血脂、肥胖等，且房事不順所產生的心理壓力，都會讓勃起障礙雪上加霜。

近年來性醫學研究進步許多，蔡維恭強調，性功能障礙不應該成為不可告人的疾病，國外研究顯示，有6成勃起功能障礙患者於確診3年內會發生心血管疾病，應積極求診，切勿相信偏方或來路不明藥品。

醫學 患者

延伸閱讀

就醫率僅1成 不舉成「男」言之隱 激情性行為反成壓力

膽固醇過高會陽痿嗎？吃降血脂藥可否改善勃起功能？能不能和壯陽藥一起吃？

五旬男「小弟弟」無法勃起嚇死 醫：每2人就有1人患病

40歲注意！養生別只防3高，也要防1少 醫籲40歲開始應積極養肌防肌少症

相關新聞

「山道猴子的一生」爆紅 不惜背債也要改車？專業修車技師揭密

由YouTube頻道「Eric Duan」推出「山道猴子的一生」影片，僅短短幾天就突破300萬觀看次數瞬間爆紅。影片中描...

巧克力名店「拾米屋」竟查出過期原料 食藥署重罰26.7萬

衛福部食藥署公布「巧克力製品製造業」稽查專案結果，知名巧克力名店「拾米屋」被發現存放「過期食材」，同時未確實投保產品責任...

含糖碳酸飲料未來禁標榜「富含維生素C」 最重可罰400萬

台灣國人愛喝飲料，根據國健署問卷統計，9成以上學童每周至少喝1次含糖飲料，且其中4成民眾每周至少喝7次以上。不少市售包裝...

大雨特報遍地開花！擴及北、東部 注意雷擊強風

中央氣象局發布8縣市大雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天新北、苗栗、花蓮、屏東地區及桃園、新竹、宜蘭山區有局部大...

領先政府周休三日 這家幸福企業員工還揪團赴澎湖旅遊

有民眾在公共政策倡議平台提出「周休三日」構想，獲得大量網友支持成案，但行政院討論後並未實施。新光醫院團隊經營的昕新智慧診...

「玉山國寶」要退休了！ 氣象人合體 鄭明典：感謝的話盡在不言中

今年是玉山氣象站設立80年，65歲的觀測員謝新添在玉山站服務將近30年，山友尊稱是「玉山國寶」，即將於明年1月屆齡退休。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦