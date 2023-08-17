含糖碳酸飲料未來禁標榜「富含維生素C」 最重可罰400萬

台灣國人愛喝飲料，根據國健署問卷統計，9成以上學童每周至少喝1次含糖飲料，且其中4成民眾每周至少喝7次以上。不少市售包裝含糖、碳酸飲料標榜「富含維生素C」等營養素標語，食藥署今預告修正「包裝食品營養宣稱應遵行事項」草案，未來含糖、碳酸包裝飲品都不得標示「高、富含」維生素C或等同意義的營養宣稱及生理功能詞句，將先行預告60天蒐集意見後上路。

食藥署今下午再次預告修正「包裝食品營養宣稱應遵行事項」草案，預告評論期60天。林金富表示，原法規允許「糖所佔熱量未超過總熱量10%之汽水、 可樂」得宣稱營養素等作法，但國健署等相關單位反應，認為國人喜愛喝飲料，又以含糖、碳酸飲料更易影響國人健康，專家會議討論後，決定加嚴管制。

林金富說，草案針對碳酸飲料（不包含無糖者）、額外使用營養添加劑的糖果類等食品進行加強規範，不得再使用「高、多、 強化、富含、較…高、較…多」或等同意義詞句的營養宣稱，以及營養素生理功能例句等的宣稱，以避免誤導民眾。未依規定標示者，將依違反食品安全衛生管理法規定，處新台幣3萬元至300萬元罰鍰；標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。

林金富舉例，含糖碳酸飲料可標示「添加維生素C」或「每100毫升含維生素C 50 毫克」等與事實相符的營養宣稱，但不得標示「高、富含」維生素C或等同意義之營養宣稱及生理功能詞句。若要標榜「高、多、富含」等，以固體產品為例，宣稱「高維生素D」，則該食品每100公克所含維生素D得大於等於3微克。

林金富表示，台灣原先只開放8項營養素可於包裝標榜，但為了與國際接軌，本次修法只要內含有成分即可宣稱，讓業者可於外包裝標示產品含有之特定營養素，但應與事實相符，例如「本產品含葉黃素」、「每份含蛋白質○公克」皆得明確再營養標示中標明。雖已和專家、業者蒐集過意見，但仍待草案預告評論期結束後，依照各方建議後擇期公告上路。