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「玉山國寶」要退休了！ 氣象人合體 鄭明典：感謝的話盡在不言中

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今有同事及山友特地陪玉山氣象站觀測員謝新添一同徒步下山。圖／謝新添提供
今有同事及山友特地陪玉山氣象站觀測員謝新添一同徒步下山。圖／謝新添提供

今年是玉山氣象站設立80年，65歲的觀測員謝新添在玉山站服務將近30年，山友尊稱是「玉山國寶」，即將於明年1月屆齡退休。中央氣象局前局長鄭明典今在臉書分享玉山氣象站過80歲生日，全員到齊的「歷史鏡頭」，同時也是謝新添退休前最後一次徒步下山，有幾名同事和朋友特地上山來陪他走下山。

鄭明典今在臉書po出照片，分享玉山氣象站過80歲生日，玉山氣象站全員到齊的畫面。他表示，因為輪班的關係，很少全員到齊，不但是為玉山氣象站的生日，同時也是玉山氣象站觀測員謝新添即將屆齡退休，「今天將是他最後一次『徒步下班』，有幾位同事和朋友特地要陪他走下山」。

鄭明典受訪表示，雖然過去氣象站因訪視行程也有全員合體過，但這次適逢謝新添最後一次徒步下山，有同仁特別買了蛋糕送上山，讓全員一同歡送添哥，甚至有同仁自願陪添哥走最後一次通勤路。

鄭明典也說，他跟謝新添感情一直都很好，感謝的話「盡在不言中」，兩人恰巧都在今、明年相繼退休，退休後仍會保持聯繫。

氣象局說，2013年中興航空一架BK117B-2型直升機曾發生玉山運補事故，自此多數物資都是仰賴氣象站員工自己背上山，近年考量每年11月至隔年4月為玉山冬天雪季，再改由空勤總隊協助運補物資，並順路載送交接班人員。此外，因玉山停機坪海拔3800公尺，為台灣唯一高山降落場，運補的同時也可作為空勤總隊的高山訓練。

氣象局表示，謝新添明年1月退休，今天是謝新添最後一次徒步走下山，下次上山適逢直升機運補期，就可搭乘直升機上下山。

玉山氣象站觀測員謝新添今天為退休前最後一次徒步下山。圖／謝新添提供
玉山氣象站觀測員謝新添今天為退休前最後一次徒步下山。圖／謝新添提供
玉山氣象站過80歲生日，玉山氣象站全員到齊。圖／取自鄭明典臉書
玉山氣象站過80歲生日，玉山氣象站全員到齊。圖／取自鄭明典臉書

玉山 鄭明典 氣象局

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