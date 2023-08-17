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食腦變形蟲第二階段檢驗結果出爐 感染源尚不明朗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
福氏內格里阿米巴原蟲採檢結果。圖／疾管署提供
福氏內格里阿米巴原蟲採檢結果。圖／疾管署提供

新北市日前發生1起因為在親水設施戲水感染福氏內格里阿米巴原蟲（食腦變形蟲）導致腦膜腦炎的死亡個案。衛福部疾管署日前公布親水館環境檢驗結初步檢驗結果皆為陰性，今天再公布一處檢驗結果也是陰性，目前累計4處陰性，仍有6處檢驗中，報告預計在21日出爐。

北部一名30多歲女性感染食腦變形蟲，病發不到1周就死亡，引發社會關注及恐慌，目前案發親水設施仍在改善動線尚未復工。疾管署已完成案發親水設施的採集，總計採檢10處，如水池的進出水口、水池牆、地面等，而採檢的方式包含運用水袋、水瓶、拭子等，釐清親水設施是否有福氏內格里阿米巴原蟲。

疾管署發言人曾淑慧表示，今天公布一處檢驗結果為陰性，共有12件拭子，採檢包含水池牆、地面等，目前感染來源尚未確認。而水袋、水瓶的檢測時間較久預計在21日才會有檢驗結果出爐，將在下周二的例行記者會統一說明。

因食腦變形蟲死亡的北部30多歲女性，7月26日有頭痛、肩頸僵樣並且出現發燒畏寒、頭痛，甚至抽搐等情形，就醫後發現有腦水腫以及腦壓升高等狀況，被診斷為腦膜腦炎，因為腦脊隨液檢驗發有福氏內格里阿米巴原蟲因此確診。該個案雖然有使用抗生素等治療，但狀況未改善，最終因急性腦膜腦炎併發腦水腫、顱內高壓過世。

福氏內格里阿米巴原蟲通常存在溫短淡水中，溫度約介於25度至46度，如存湖泊、溫泉等都可能存在，主要感染途徑是吸入鼻腔。全球發生機率罕見，從有紀錄以來到2018年來全球通報個案數不超過400例，日本僅有2例、韓國也只有1例並且是境外移入。我國曾在2011年發現首例確診為接觸溫泉水而感染的死亡病例。

頭痛 確診

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