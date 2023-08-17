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「山道猴子」下場慘 機車大廠籲遵守交通安全：超車不成變超渡

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「山道猴子的一生」主角競速超車，迎來悲劇結局。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」
「山道猴子的一生」主角競速超車，迎來悲劇結局。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」

YouTube影片山道猴子的一生」爆紅，上、下集各已累計超過200萬次觀覽紀錄，是當紅的現象級影片。影片中出現的車款、安全帽都成話題，兩家機車大廠今天也向車友喊話，騎車務必注意安全。

「山道猴子的一生」結局是主角對不認識的車友競速超車，逆向高速衝撞菜車而死亡。知名機車製造商「SYM－SanYang Motor」臉書粉專發文表示，山道傳奇故事，交通安全一定要伴隨一生；騎車一定要注意安全，騎車是很快樂的事情，不要造成公共危險。「超得過去是超車，超不過去是超渡；那麼愛壓雙黃線，怎麼不壓電纜線」。

「SYM－SanYang Motor」臉書粉專說，看了YouTube頻道EricDuan的「山道猴子的一生」影片，「各位車友們對安全騎車的重要性是不是略懂略懂了！一定要遵守交通安全！朋友的話要聽進去，才是真正講義氣」。

另一家知名機車製造商「Suzuki Motorcycle TW」粉專留言，「彎得過去是拓海，彎不過去是填海，至理名言不能忘啊」。「SYM－SanYang Motor」回應，「今天尬車，明天靈車，同學！偶們一起共創道路安全」。

「山道猴子的一生」主角戴的安全帽也受到關注，「SHOEI Taiwan 安全帽台灣總代理」臉書粉專表示，該款安全帽「GT-Air EXPANSE TC-1」已經停產，並強調，山道非賽道。

「誰叫我們剛好就這樣露出了一分多鐘」，「SHOEI Taiwan 安全帽台灣總代理」小編也敲碗番外篇。另外，由於詢問度高，「這麼多人喊復刻，那每人喊+1集氣讓這頂重返榮耀」。

YouTube頻道作者「Eric Duan」在「山道猴子的一生」影片介紹表示，該劇描述一名愛玩車的年輕人，熱衷玩車、在山道競速，沉迷於成為網紅的虛榮幻想，因感情創傷影響，逐漸深陷於被害妄想的泥淖，眾叛親離之下在山道上失去生命的悲劇。劇情和人物純屬虛構。

知名機車製造商「SYM－SanYang Motor」呼籲民眾要遵守交通安全。圖／取自「SYM－SanYang Motor」臉書粉專
知名機車製造商「SYM－SanYang Motor」呼籲民眾要遵守交通安全。圖／取自「SYM－SanYang Motor」臉書粉專
「山道猴子的一生」主角戴的安全帽受到關注。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」
「山道猴子的一生」主角戴的安全帽受到關注。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」

山道猴子的一生 影片 安全帽

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