「山道猴子」悲劇主角是超商店員 全家打破沉默回應了

YouTube影片「山道猴子的一生」爆紅，主角設定為超商店員，最終悲劇收場，穿著制服神似全家超商，但名稱為「Farting Mart」。「全家FamilyMart」臉書粉專今天下午發文表示，「我是FamilyMart，不是FartingMart」，並標註「莫忘初衷」，呼應影片中主角穿著的衣服圖樣。

YouTube頻道作者「Eric Duan」在「山道猴子的一生」影片介紹表示，該劇描述一名愛玩車的年輕人，熱衷玩車、在山道競速，沉迷於成為網紅的虛榮幻想，因感情創傷影響，逐漸深陷於被害妄想的泥淖，眾叛親離之下在山道上失去生命的悲劇。劇情和人物純屬虛構。上、下集各已累計超過200萬次觀覽紀錄。

「全家FamilyMart」臉書粉專發文不到半小時，超過3500人按讚。網友表示，「很會欸」、「店長辛苦了」、「車速跟手速一樣快」、「終於出聲了」、「店長辛苦了，一次跑兩個店員，要自己加班加到爆肝了」、「全家出品便是極品」、「哈哈哈這回覆太讚了」。