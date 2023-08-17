聽新聞
test
0:00 / 0:00
「山道猴子」悲劇主角是超商店員 全家打破沉默回應了
YouTube影片「山道猴子的一生」爆紅，主角設定為超商店員，最終悲劇收場，穿著制服神似全家超商，但名稱為「Farting Mart」。「全家FamilyMart」臉書粉專今天下午發文表示，「我是FamilyMart，不是FartingMart」，並標註「莫忘初衷」，呼應影片中主角穿著的衣服圖樣。
YouTube頻道作者「Eric Duan」在「山道猴子的一生」影片介紹表示，該劇描述一名愛玩車的年輕人，熱衷玩車、在山道競速，沉迷於成為網紅的虛榮幻想，因感情創傷影響，逐漸深陷於被害妄想的泥淖，眾叛親離之下在山道上失去生命的悲劇。劇情和人物純屬虛構。上、下集各已累計超過200萬次觀覽紀錄。
「全家FamilyMart」臉書粉專發文不到半小時，超過3500人按讚。網友表示，「很會欸」、「店長辛苦了」、「車速跟手速一樣快」、「終於出聲了」、「店長辛苦了，一次跑兩個店員，要自己加班加到爆肝了」、「全家出品便是極品」、「哈哈哈這回覆太讚了」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言