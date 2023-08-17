家總+法扶推「家庭照顧協議」指引 15分鐘簡單擬出照顧計畫

居住嘉義市的55歲梅子（化名），未婚全職照顧年邁雙親多年，包括今年甫過世的83歲半臥床且有輕度失智的父親，以及75歲的重度聽障且患有中度精神疾病多年的母親。近30年獨力照顧的生涯，讓梅子身心瀕臨崩潰，希望能重新找回自己的生活，在經過中華民國家庭照顧者關懷總會及法扶基金會協助，透過「家庭照顧協議」線上指引工具，與哥哥共同分擔照顧雙親的責任

梅子說，爸爸54歲時就中風，62歲時出了重大車禍，導致骨盆骨折，原先中風的復健成果，退化回到只能步行20至30公尺，甚至到79歲爸爸失智，只剩下吃、喝、坐起等功能，加上媽媽重聽、患精神疾病多年，「當時照顧到即將崩潰」。當時遇到找外勞、以及得花50萬修繕媽媽的房子等問題，但哥哥想不出對策，她也怕哥哥不幫忙支付，受過照顧服務員的她意外得知，家總有家庭照顧協議指引工具，因而開始使用。

梅子回憶，起初向家總法扶提出法律諮詢時，很多親友就覺得「我怎麼可以跟外人說」，「是不是要打官司」，「要撕破臉了」，甚至鄰居也看衰，認為哥哥不會幫忙超過3個月。在家總社工的陪伴與引導，加上法扶基金會律師提供諮詢服務，成功與哥哥對話，在法扶律師協助下，協議出具有法律效益的文件，二人也都能接受，也藉此與哥哥和解，甚至在爸爸最末段生活中，有哥哥的陪伴，圓滿走完人生。

法律扶助基金會執行長周漢威表示，很多台灣人認為「照顧是自己的應盡責任」，要照顧者向外求助很困難，在108年時協助家總推出「家庭照顧協議」線上指引工具，希望給予照顧者除了有家總支持，也有法扶協助，增加喘息空間。

家總秘書長陳景寧說，「家庭照顧協議」線上指引工具，民眾只要符合「有邀集家人談照顧的動機」、「了解被照顧者的失能狀況」、「家庭照顧計畫有改變的必要」、「至少有一位以上的家人願意共同討論」等4項條件，上網約花費15分鐘9步驟，輸入失能程度、經濟條件等，就能夠自行盤點可運用的長照資源、評估資產與付費能力，最後列印可召開家庭會議的文件。在利用工具過程若有任何問題，也可以諮詢家庭照顧者關懷專線0800-507272有專業人員免費協助指導。近年來，家總已經透過這種方式協助許多家庭自行完成照顧共識與公約。

陳景寧說，家庭照顧協議線上指引工具比較適合「關係還好，有意願，有能力，但不知道怎麼談的長照家庭」，但對於不知道如何開口談的家庭，家總也自111年起與法扶及全國家庭照顧者支持據點合作，利用法扶的電話法律諮詢服務，可以有律師、社工協助召開線上家庭會議，例如今天出席的梅子當初就是自己在嘉義，哥哥在外縣市，律師及社工在台北經過兩次線上會議後，達成協議結果。

避免家庭照顧衝突，不僅需要家人間互相理解與包容，適時地運用社會資源，開啟有效的對話，讓家更有愛。照顧者關懷專線0800-507272，由社工協助釐清家庭需求與照顧安排，開啟家庭照顧協議，連結專業法律資源，給予專業意見，線上嘛ㄟ通。請撥打0800-507272家庭照顧者關懷專線魏社工洽詢。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線