大雨特報遍地開花！擴及北、東部 注意雷擊強風

中央氣象局發布8縣市大雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天新北、苗栗、花蓮、屏東地區及桃園、新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，連日降雨，山區慎防坍方、落石。

大雨：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣。