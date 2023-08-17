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大雨特報遍地開花！擴及北、東部 注意雷擊強風

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天降雨趨勢有時段變化。圖／氣象局提供
今天降雨趨勢有時段變化。圖／氣象局提供

中央氣象局發布8縣市大雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天新北、苗栗、花蓮、屏東地區及桃園、新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，連日降雨，山區慎防坍方、落石。

大雨：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣。

中央氣象局預報員謝佩芸說，上午到下午2時前，南部地區降雨明顯，尤其南高屏地區要特別留意。中午過後熱對流雷陣雨發展起來，北部地區和各地山區可能會出現午後雷陣雨的狀況，南部地區降雨中午過後有機會慢慢緩和下來。預期午後雷陣雨到晚上減少，不過，隨著整個風場的影響，入夜之後南部地區降雨又會漸漸明顯，晚上到清晨南高屏地區要注意又有一波降雨出現。

中央氣象局發布大雨特報，注意雷擊及強陣風。本報資料照片
中央氣象局發布大雨特報，注意雷擊及強陣風。本報資料照片

大雨特報

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