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家庭照顧糾紛「長輩財產分配」最多 現行長照2.0難導入調解會

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
中華民國家庭照顧者關懷總會今年5月針對全台調解委員會委員調查，有近3成委員都調解過照顧爭議事件，當中以長輩財產或資產分配問題最多，但僅1成的調解委員了解長照2.0資源，顯現現行難以將國家資源導入調解會之中。示意圖。本報資料照片
中華民國家庭照顧者關懷總會今年5月針對全台調解委員會委員調查，有近3成委員都調解過照顧爭議事件，當中以長輩財產或資產分配問題最多，但僅1成的調解委員了解長照2.0資源，顯現現行難以將國家資源導入調解會之中。示意圖。本報資料照片

台灣將進入超高齡社會，家人間時常因為照顧問題，衍生爭議甚至吵到上法庭，中華民國家庭照顧者關懷總會今年5月針對全台調解委員會委員調查，發現近3成委員都調解過照顧爭議事件，細究事件類型，以長輩財產或資產分配問題最多，僅1成的調解委員了解長照2.0資源，顯現現行難以將國家資源導入調解會之中。

家總今年5月9日至5月23日間，針對全國（含離島）367處鄉鎮市區公所「調解委員會」進行「對親屬長期照顧議題之經驗與看法」線上意見調查，總計回收共205份問卷，其中137位（66.8%）是現任調解委員。

細究照顧爭議調解事件類型，以「被照顧者(例如長輩)財產或資產分配問題（27.3%）」最多，其次是「照顧費用分配不公（25.0%）」、「照顧方式看法不同（15.9%）」、「長輩或晚輩未盡扶養義務（15.9%）」。平均每案有2.4項爭議問題，超過一半是財務問題。

家總秘書長陳景寧表示，近半年可能因為疫情解封，家照悲劇事件有上升趨勢，這些瀕臨崩潰的家庭照顧者會存在，顯現家庭中對於彼此分工、有無共識等，對家庭照顧者非常重要。過去家總社工常碰到，鼓勵家屬召開家庭會議討論照顧議題，但苦於無公權力，多半難以成功。

陳景寧說，根據調解委員推估，如果家庭自行召開調解會議，約44%可以成功召開，當中最後有42%機率會調解成立，等於將近1至2成家庭最後有機會調解成功，不過經分析，家庭平均需要開2.8次會議，因此並非開1次會就成功。

而137名調解委員中，有108名（78.8%）自認了解政府長照2.0資源，但明確回答長照2.0服務內涵僅11名（10.2%）；在37名（27.0%）曾調解照顧爭議事件的調解委員中，有13名（35.1%）表示在調解會議中運用過長照資源。近3成調解委員，則希望學習長照2.0課程。

陳景寧表示，家庭中只要涉及醫療照顧、錢的問題，多半會想走法律途徑，我國有長照2.0資源可以給予協助，不過調查中發現，8成調解委員雖自認了解長照2.0資源，但能正確回答長照2.0資源的僅一成，家總期許衛福部能注意到，調解委員、法務人員了解長照2.0資源的重要性。

法律扶助基金會執行長周漢威表示，台灣人口逐漸老化，加上薪資無法反應通膨成長、少子化等影響，使得老化議題嚴重。台灣有「社會救助法」可救助達貧困資格的家庭，但不到貧困的「夾心層」，面對長照議題更加辛苦。

111年6月起，法扶和家總合作推廣「遠距視訊法律諮詢服務」，提供長照家庭針對照顧議題，進行線上法律諮詢服務。至今已有13縣市22個家照據點加入此項服務，並成功服務33案，諮詢問題類型包括「扶養議題」、「監護／輔助宣告」、「遺產／繼承」、「債務／財務分配」等。

周漢威說，從本次調查結果發現，若強化調解委員對長照2.0政策的了解，引導家庭善用資源解決照顧問題，應可發揮部分減訟效果，對個人、家庭、政府都有幫助。高齡社會的長照問題愈來愈多，建議政府及早關注調解委員的長照資源培訓問題，家總與法扶也將貢獻己力，提供相關培訓課程。

長照 長輩 財產

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