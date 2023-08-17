宣示改善交安決心 中央要決成立會報

改善交通安全，行政院將擴大改善道路工程、新增行人安全措施，還要由中央成立會報，監督地方政府進度！行政院17日宣布，將送《道路交通安全基本法》到立法院審議，法中將設立中央層級的道安會報，以宣示改善交通安全決心。政院還制定「行人交通安全政策綱領」，要從改善道路工程、增加考照難度、新增交通設施與擴大公共運輸等面向，在4年內改善交通安全。

設中央道安會報

交通部官員表示，本次立法是為了改善我國道路交通事故死傷狀況，草案中明定各道路交通安全關係者的責任，確立人、車、路、汽車運輸業、教育宣導、執法、救護、保險、研究與發展等九大面向之基本政策，並規範道安計畫及道安推動組織，規劃於行政院成立中央道路交通安全會報，以改善道路安全。

草案中也要求各級政府應規劃提供足夠經費、落實資訊公開、資料互助及官學民共同參與等推行方式，提升政府與國民對道路交通安全的重視。交通部同日也宣布「行人交通安全政策綱領」，針對行人交通安全改善提出「推動道路交通安全基本法」、「建置完整公共運輸系統」、「落實行人交通安全改善」三大精進作為。

制定交通措施子法

三大作為下的子項目將分為短、中、長期目標，短期目標將在半年內完成，包括制定《道路交通安全基本法》，還有400億的「永續提升人行安全計畫」改善行人交通工程；中期項目需在一年內完成，將規劃制定《行人交通安全設施條例》，訂定行人設施重點項目、KPI及管理考核機制，並對地方政府制定課責機制。

交通部長王國材指出，長期項目希望在四年內完成，將落實推動「道路交通安全檢核機制」，要求道路主管機關辦理定期安全檢核，對於高風險地點主動發掘潛在危險因子，進行預防性改善作為，建立規劃、設計、興建與營運之道路安全管理及檢核制度。

仿效日本做法

在考照方面，未來機車將實施道路訓練及考驗、增加汽車道路考驗路線及項目，並且精進駕訓評鑑制度。針對公共運輸方面，將持續擴大公路公共運輸計畫、續辦行政院通勤月票TPASS，目標114年公共運輸運量提升5%，還要在113到119年期間投入643億元，使全國市區公車於2030年全面電動化。

王國材說，《道路交通安全基本法》是參考日本的《交通安全對策基本法》，日本過去經過基本法全國動員下，讓死亡人數從1.7萬人逐年下降到2021年的2636人，希望能仿效相關成功案例。.

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