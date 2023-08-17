行人大遊行前通過交通安全基本法草案 專家：勿因選舉才重視

行人零死亡推動聯盟將於8月20日將在凱道舉行「還路於民大遊行」，盼達交通零死亡目標，在遊行舉行前夕，行政院會今通過「道路交通安全基本法」草案，明確畫分涉及交通安全部會分工、規範道安經費來源。專家表示，無論推出再多政策，一定要適時檢討成效及調整，另外，最重要還是政府要把道安工作當一回事，不要只是因為選舉才重視。

我國去年3千人死於交通事故，今年以來行人交通死亡事件層出不窮，導致民怨沸騰。行人零死亡推動聯盟號召民眾8月20日在凱道參與「還路於民大遊行」，盼達交通零死亡願景，其中一項訴求就是重建交通法制。交通部長王國材先前表示，民團的訴求與交通部努力方向一致，他也將參加8月20日的遊行。

交通部今天在行政院院會報告「行人交通安全政策綱領」，針對行人交通安全改善提出「推動道路交通安全基本法」、「建置完整公共運輸系統」、「落實行人交通安全改善」三大精進作為，執行項目分短、中、長期逐一推動。其中「道路交通安全基本法」今已通過行政院會。交通部表示，將於立法院下一會期審議，盼早日完成立法程序。

曾任台北市交通局長、淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢表示，道路交通安全基本法把道安工作拉到行政院層級、讓權責畫分更清楚是好的開始，過去交通部道安委員會的組織編制無助於跨部會合作，宣導的效果也難以評量成效。

羅孝賢也說，雖然現在明訂權責能有更明確指引，但更重要的還是政府要把道安工作當一回事，不要只是因為選舉才浮出來、才重視，長期能落實才是最重要。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞則說，道路交通安全工作不是只有交通部的事，有權責畫分跟明確預算來源是好事，但成效追蹤與檢核很重要，像是交通部過去提了很多計畫跟政策，若沒有檢核機制就無法得知是否有成效或需要調整，且各個地方適用的計畫不見得相同。他提醒，無論推出多少政策，同一套模式都未必能通用全台，應適時檢討成效。

交通部說，「道路交通安全基本法」草案計有「總則」、「道路交通安全基本政策」、「道路交通安全計畫」、「道路交通安全會報」及「附則」共5章、27條，明定各道路交通安全關係者的責任，確立人、車、路、汽車運輸業、教育宣導、執法、救護、保險、研究與發展等九大面向基本政策，並規範道安計畫及道安推動組織，規畫於行政院成立中央道路交通安全會報，落實分工及執行，另也要求各級政府應規畫足夠經費。