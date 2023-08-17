快訊

台大化工系實驗室傳爆炸、至少9人受傷 多名學生不適

21歲AV女優自曝考上台大人類學系 校方回應了

群創處長毀滅式自爆婚外情 律師分析恐已涉犯多罪

行人大遊行前通過交通安全基本法草案 專家：勿因選舉才重視

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
我國去年3千人死於交通事故，今年以來行人交通死亡事件層出不窮，導致民怨沸騰。示意圖。本報資料照片
我國去年3千人死於交通事故，今年以來行人交通死亡事件層出不窮，導致民怨沸騰。示意圖。本報資料照片

行人零死亡推動聯盟將於8月20日將在凱道舉行「還路於民大遊行」，盼達交通零死亡目標，在遊行舉行前夕，行政院會今通過「道路交通安全基本法」草案，明確畫分涉及交通安全部會分工、規範道安經費來源。專家表示，無論推出再多政策，一定要適時檢討成效及調整，另外，最重要還是政府要把道安工作當一回事，不要只是因為選舉才重視。

我國去年3千人死於交通事故，今年以來行人交通死亡事件層出不窮，導致民怨沸騰。行人零死亡推動聯盟號召民眾8月20日在凱道參與「還路於民大遊行」，盼達交通零死亡願景，其中一項訴求就是重建交通法制。交通部長王國材先前表示，民團的訴求與交通部努力方向一致，他也將參加8月20日的遊行。

交通部今天在行政院院會報告「行人交通安全政策綱領」，針對行人交通安全改善提出「推動道路交通安全基本法」、「建置完整公共運輸系統」、「落實行人交通安全改善」三大精進作為，執行項目分短、中、長期逐一推動。其中「道路交通安全基本法」今已通過行政院會。交通部表示，將於立法院下一會期審議，盼早日完成立法程序。

曾任台北市交通局長、淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢表示，道路交通安全基本法把道安工作拉到行政院層級、讓權責畫分更清楚是好的開始，過去交通部道安委員會的組織編制無助於跨部會合作，宣導的效果也難以評量成效。

羅孝賢也說，雖然現在明訂權責能有更明確指引，但更重要的還是政府要把道安工作當一回事，不要只是因為選舉才浮出來、才重視，長期能落實才是最重要。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞則說，道路交通安全工作不是只有交通部的事，有權責畫分跟明確預算來源是好事，但成效追蹤與檢核很重要，像是交通部過去提了很多計畫跟政策，若沒有檢核機制就無法得知是否有成效或需要調整，且各個地方適用的計畫不見得相同。他提醒，無論推出多少政策，同一套模式都未必能通用全台，應適時檢討成效。

交通部說，「道路交通安全基本法」草案計有「總則」、「道路交通安全基本政策」、「道路交通安全計畫」、「道路交通安全會報」及「附則」共5章、27條，明定各道路交通安全關係者的責任，確立人、車、路、汽車運輸業、教育宣導、執法、救護、保險、研究與發展等九大面向基本政策，並規範道安計畫及道安推動組織，規畫於行政院成立中央道路交通安全會報，落實分工及執行，另也要求各級政府應規畫足夠經費。

交通部長 行政院

延伸閱讀

再拋新「行人交安政綱」 行政院宣示「零死亡願景 」

相關新聞

網哀號「像颱風」 粉專曝強烈雷雨帶掛在這 3縣市慎防災情

高雄市今天出現致災性強降雨，多條道路嚴重積淹水。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，強烈雷雨帶就掛在台灣西南海域，再...

他是怎麼變成「山道猴子」？ 專家指出台男的5大困境

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」爆紅，主角因喜歡玩擋車、跑山，為了追求更好的設備、伴侶，...

行人大遊行前通過交通安全基本法草案 專家：勿因選舉才重視

行人零死亡推動聯盟將於8月20日將在凱道舉行「還路於民大遊行」，盼達交通零死亡目標，在遊行舉行前夕，行政院會今通過「道路...

「不做只是怕財團不開心」 環團評總統參選人能源政見都死當

2024總統大選倒數，藍綠白總統參選人陸續拋出能源政見。不過，台灣健康空氣行動聯盟、台灣青年綠人協會等團體主張，發展再生...

嚴師退休憂鬱 玩賭博電玩想放縱...1月狂輸100萬元

彰化縣蘇姓國中教師退休後，把妻兒和孫子當作學生一絲不苟「教導」，家人都受不了，他也怏怏不樂導致失眠和憂鬱，藉由賭博性電玩...

全台雞蛋供應穩定 業界估暑期後轉涼、國產量增

雞蛋供應屢受關注，農業部今天表示，每月持續進口以確保庫存量6000萬顆，加上目前國產日產2270萬顆，供應無虞。中華民國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦