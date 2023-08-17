從「山道猴子」看見現代文明病 專家3點破解自卑心

YouTube頻道「Eric Duan」創作的影片「山道猴子的一生」引發社群廣大回響，主角因喜歡玩擋車、跑山信貸借款，又為了在社群FB、IG獲得粉絲喜愛，不斷「打腫臉充胖子」導致無法償債，循環利息不斷飆升。專家指出，人有被肯定的需求，「社群按讚」看似很迅速地被喜歡，其實相當虛無縹緲，若盲目追求，便是人自卑的行為展現，可以從3個角度了解自己，建立起真正健康的自信。

「山道猴子的一生」影片中的男主角喜愛騎重型機車跑山，為了在車友圈、社群FB、IG上「有面子」，不斷信貸借款，更新設備、借錢給女友，更為了獲得粉絲喜愛，在擋車壞掉時不願意認賠殺出，反而向親友借錢籌款，「打腫臉充胖子」。

現代人生活離不開社群，許多人為了經營自我形象付諸許多努力，但卻容易在網路世界中迷失自我。精神科醫師楊聰財表示，人都有被肯定的需求，心理學家阿德勒也說，「人生而自卑」，但隨著成長我們都得學會「超越自卑」而非被自卑控制，盲目地追求被喜愛。

楊聰財說，臉書的按讚很迅速，容易讓人感到被喜愛，成為「按讚症候群」的一員，但背後其實相當虛無縹緲，就像是青春期青少年的中二病，「愛臭屁、沒能力」但又希望大家給掌聲，若沒有意識到如何正確建立自信，很容易在交友環境中迷失，建議從3點來看見問題。

1.「社會壓力和虛榮心理」：有些人喜歡在社群上展現一個豪華生活，或在女友面前支付高昂的開銷。這可能源自於社會或自身的壓力，認為自己應該有經濟能力來支付一些開銷，希望被他人認同和讚美的虛榮心理。

2.「迎合對方期望」：為了迎合伴侶的期待，導致人們去採取一些不正常的行為，以符合這些期望。例如影片中的男主角，因為感受到來自女友、網路社群的期望，認為自己應該有某種表現來滿足對方。

3.「自尊心問題」： 一些可能將自己的自尊心與金錢、外在表現綁在一起，認為只有通過經濟能力和外在形象才能保持自己的尊嚴。因此，就像影片男主角，在沒有足夠經濟支持的情況下，仍然嘗試通過這種方式來維護自己的自尊心。

楊聰財指出，像影片男主角類似的困境，很多是「造因於家庭，顯性於學校，最後惡化於社會」，如果男主角可以意識到他「不必獨自面對困難」，並且開始尋求支持和援助，或許就能成為故事、人生重要的轉捩點。民眾若感受到壓力或虛榮心理驅使自己採取不正常的行為，建議與信任的親友，以及專業心理師、醫師聊聊，以尋求正確的幫助。