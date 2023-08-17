衛福部與BNT明談未來疫苗合作 王必勝：沒預設立場

BNT來台疫苗合作！衛福部次長王必勝表示，BNT疫苗明日將至衛福部討論未來疫苗合作，涉及國家衛生研究院、食藥署、疾管署等單位。

BioNTech生技公司（BNT）原先預計5月來台討論，王必勝3月時曾表示，屆時考量BNT次世代疫苗恐增加中風機率的疑慮是否解決，並且討論內容包含BNT疫苗的代理權以及BNT生產的癌症疫苗等，也盤點國內新冠疫苗施打狀況和剩餘量，確定是否需要再購買。

王必勝說，BNT廠商明天會至衛福部討論新冠疫苗及其他疫苗等合作，並沒有預設立場，與會人員包含衛福部次長周志浩、疾管署長莊人祥，以及國衛院同仁。

至於次世代移苗的疑慮是否解除？王必勝說，仍待詢問BNT。這次討論的是未來合作很難以現在的疫苗量或是疫情狀況評估，但是要再購買新冠疫苗的空間較小。

BNT總營運長Mr.Sean Marettia今日亦與台北榮總簽合作備忘錄，由北榮院長陳威明及Mr.Sean Marettia代表簽署合作備忘錄。北榮副院長李偉強表示，北榮將與與BNT合作共同研發癌症疫苗，初步鎖定亞洲人常見的「頭頸癌」，但也不排除其他癌症的可能性，由新冠肺炎疫情期間得知，若能與國際藥廠合作，當疫苗、新藥研發成功後，可以有採購的優先權，北榮為國內首家與BNT公司合作的夥伴醫院。

BNT創始人之一圖雷奇博士（Dr. Ozlem Tureci）曾指出，BNT研發的新冠疫苗，透過核心的mRNA技術，將無害的病毒棘蛋白輸入人體，啟動人體免疫系統做出反應，對抗新冠病毒，類似的方法可用於癌症治療。實際上新冠疫情爆發前，BNT就一直在研究mRNA癌症疫苗。BioNTech公司將重新運用此一技術，將病毒棘蛋白改為針對癌症抗原的遺傳指令，引導免疫系統啟動，進一步精準尋找並摧毀癌細胞，為癌症治療帶來革命性的進展。