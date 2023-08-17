「不做只是怕財團不開心」 環團評總統參選人能源政見都死當

2024總統大選倒數，藍綠白總統參選人陸續拋出能源政見。不過，台灣健康空氣行動聯盟、台灣青年綠人協會等團體主張，發展再生能源不可迴避，並提出2028無煤六輕、2029無煤中火、2030無煤台灣、2050百分百零碳永續新能源等七點訴求，「不做只是怕財團不開心」。不論參選人侯友宜、賴清德或柯文哲，有些主張甚至「死當」，整體都不及格，三人都應補考。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、台灣青年綠人協會等單位，以及中南部青年等人，今天上午聲明7點訴求：

第一，核電、化石燃料電力都不是永續的乾淨能源，非核家園、汰除化石燃料都是永續必走之路。總統候選人都不應「漂白、漂綠」，政見炒短線。

第二，節能才是能源轉型第一燃料，以氣減煤、以核減煤都非永續解方，應於2030年碳排減半、2050年達標百分之百再生能源及綠氫等零碳永續新能源。

第三，直接轉向可持續發展的多元再生能源和儲能，且重建具彈性及分散式的韌性電網，最符國安目標，據此急速脫煤、脫油，停止不當設址的新建天然氣設施開發案，開始減氣，非核才能護家園。

第四，承諾2028無煤六輕、2029無煤中火、2030無煤台灣，藍綠白總統候選人都不應迴避。煤是最高碳排係數的暖化元凶，也是空汙帶來早逝的萬毒之首。台灣煤集中中南部，傷害至深。⠀

第五，積極推動碳稅以加速石化鋼鐵等褐色產業零碳化轉型，盡速規畫接軌碳費的碳稅制度立法。

第六，要求半導體和光電等高耗電產業承擔自發綠電責任。

第七，電價合理化，台電應優先停止補貼工業電費。

台灣青年綠人協會副秘書長陳彥廷指出，核能不是永續能源，侯友宜不應將核能「漂綠」為乾淨能源，包括核廢料存放場域與安全、台灣位處地震帶是否能承受核爆後果、輻射外洩，尤其台灣目前4座核能發電廠，有2座是座落首都圈30公里，都是使用核電要面臨的風險。

他說，除了核能，煤電也帶來嚴峻空汙，彰化長期暴露在台中火力發電廠及雲林六輕工業區，中南部「煙囪」數量未曾減少過，據衛福部統計，彰化縣在肺、支氣管炎罹癌比例為全國之冠，儼然對彰化人健康造成巨大威脅。

陳彥廷呼籲，3名總統參選人不能迴避聯盟提出訴求，除了重新檢討產業汙染和轉型，拒絕以台灣人性命為籌碼，交換資本家利益，三高褐色產業應減產減能，降低中南部空汙，並有計畫制定節能政策，在優先汰除燃煤電力後，也要開始減氣，在公正能源轉型前提，最後達到2050淨零碳排目標。

嘉義青年洪昇邦表示，台灣脫煤減碳進度緩慢，距離2025年原訂達成20%再生能源目標，只剩不到一年半，仍難以突破10%大關，政府難辭其咎，使台灣電力內需受強烈衝擊，讓原本早該可廢除的核電、煤電茍延殘喘，更讓整體減碳腳步遠遠落後先進國家之後，被擠出未來的國際低碳競爭圈。

他說，賴清德、侯友宜對再生能源目標，如何追上付之闕如；至於柯文哲，即使提出2030年40%的再生能源，但仍沒說怎麼做，若只淪為選前支票，3名參選人同樣失格。