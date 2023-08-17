「山道猴子」心態源自自卑？ 專家：嘲諷凸顯階級不平等

YouTuber「Eric Duan」日前發布影片「山道猴子的一生」。片中山道猴子總認為自身社會經驗才是對的、自己騎車技術最好，想要「教別人」，見到其他男性懂攝影、擁有較高檔的歐洲車款，即尋找不同理由貶低對方，被網友解讀為自卑心理。專家表示，追求物質、展現優勢是社會氛圍驅使，並非山道猴子專屬，民眾的冷嘲熱諷只是凸顯社會階級不平等。

台灣男性協會理事長陳柏偉表示，社會氛圍對何謂成功、失敗存在既定評價，所有人社會價值體系中被評比，自卑感受在不同階級、不同族群皆會發生，並非山道猴子專屬。主角學業成就不高，社經地位較低、在超商打工，社會眼光、對成功的定義，對其造成的壓力更大。

「他認為自己在某件事情上比別人強，就加強表現，這沒什麼好恥笑的。」陳柏偉說，認為山道猴子「只會跟人比過彎，真是魯蛇」的想法，是來自階級優越感。

陳柏偉表示，對社經地位不同的民眾而言，也許認為山道猴子追求物質享受、喜好與人競爭的行為很無聊、幼稚，但當一個人學業成就、經濟條件都無法與人競爭時，自然要拿最擅長的事物來證明自己。山道猴子追求車技，卻被大眾笑話、認為其不入流，只是凸顯社會階級、文化、經濟上的不平等。

外界常譏笑年輕重機騎士不惜全額貸款，也要購買超過自身經濟能力所能負擔的車款。陳柏偉說，社會價值觀崇拜物質，將經濟能力是為成功的定義，不只在山道猴子身上發生，「認為他們沒有錢、能力不足就不配擁有，就是一種經濟階級優越心態。」

他表示，追逐金錢、物質標準並非好事，但對物質生活過於執著的現象普遍存在不同社會階層，當事件發生在和山道猴子一樣社會階級較低的年輕人身上，就被認為是價值觀錯誤，足見社會階級之不平等。

「山道猴子的一生」分為上下二集，合計已突破400萬觀看，內容描述主角「山道猴子」擔任超商員工，卻不惜全額貸款購買二手「公升級」重機。他先是遭到感情詐騙、女友外遇，在經濟壓力下，日夜排班還款；第二段感情失意後，他在山道上宣洩心情，不慎在過彎時，撞上對向來車身亡。