雷雨胞盤整中 彭啟明：強對流胞在台南高雄外海、恐再度移入

天氣風險公司總經理彭啟明上午在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，南部的雷雨胞正在盤整中，強對流胞在台南、高雄外海，仍有機會移入陸地，務必提高警覺。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今明兩天是低壓帶影響最明顯的時間，大氣環境持續不穩定，西南風水氣偏多，因此在迎風面的中南部地區一整天斷斷續續都會有陣雨或雷雨發生的機會，有局部較大雨勢發生機會。

吳聖宇說，白天因為熱力作用配合，陸地上的熱對流發展旺盛，降雨可能會更為明顯，並且會擴展到北部、東半部地區，有可能出現局部大雷雨現象。

中央氣象局預報員謝佩芸說，高雄地區清晨到上午出現持續數小時且較大的短延時強降雨，時雨量50-60毫米左右。高雄的鳳山清晨到上午出現3小時累積雨量99毫米，非常接近短延時豪雨的雨量。

謝佩芸說，南部地區上午到下午2時前降雨明顯，尤其南高屏地區要特別留意。中午過後熱對流雷陣雨發展起來，北部地區和各地山區可能會出現午後雷陣雨的狀況，南部地區降雨中午過後有機會慢慢緩和下來。預期午後雷陣雨到晚上減少，不過，隨著整個風場的影響，入夜之後南部地區降雨又會漸漸明顯，晚上到清晨南高屏地區要注意又有一波降雨出現。