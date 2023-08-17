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疫情停駛司機多轉換跑道 公會：疫後人力吃緊每家少1成

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
陸客來台受阻，衝擊國內旅遊市場，以往景點周遭門庭若市的遊覽車潮已不復見。記者林澔一／攝影
陸客來台受阻，衝擊國內旅遊市場，以往景點周遭門庭若市的遊覽車潮已不復見。記者林澔一／攝影

開學在即，新北部分學校位置邊偏遠，多需要交通車接送。不過新北市遊覽車客運商業同業公會理事長周文灝說，因疫情停駛，有些司機轉換跑道，現每間公司約少1成的司機人力，且教育部不開放延齡駕駛，人力更吃緊。

新北市辭修高中位於三峽，交通較不方便，加上學生來自各地，因此有交通車協助接送。校長郭雅美說，辭修交通車因長期與相熟的業者合作，招標順利，不過每個路線學生人數不一致，因此在規畫路線車輛上，常需要精算，畢竟學校只收人頭費，但給業者的費用是以車輛計算。

周文灝則說，過去因經歷疫情3年間停駛，有些司機轉換跑道去做貨運司機，就不一定會再回來，每間公司至少掉1成人力，人力本就吃緊，加上國內旅遊業復甦，有些業者調高遊覽車比例，造成部分學校交通車流標。此外，教育部仍不開放66歲至68歲延齡駕駛，人力更吃緊。

疫情 教育部 遊覽車

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