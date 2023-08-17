認識台灣原生龜鱉 嘉義觸口龜保園區9、10月推2梯課程

為讓親子大眾認識慢步於台灣原生龜鱉，農業部林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心將與觸口龜類保育教育園區合作，在9月16日周六及10月14日周六辦理兩梯次的「平安龜健康歸」課程及DIY，費用一人300元，僅參與課程200元，報名詳見觸口自然教育中心臉書粉專。

台灣原生龜鱉因棲地減少、盜獵壓力、國際走私等因素，導致生存危機，急需守護。林業及自然保育署嘉義分署表示，台灣原生龜類多棲息於低海拔淺山地區，與人類活動範圍重疊，道路水泥化與棲地切割限縮龜類產卵地與棲息環境，增加龜類在陸面的停留時間，提高路殺風險。

部分業者從國外引進外來種幼龜販售，民眾照養不慎逸出，或烏龜成長外型改變遭棄養，造成外來龜類在野外建立族群與台灣原生龜類競爭，台灣原生龜不僅慘遭生存壓力，還有不法者盜獵走私出口，使得原生族群銳減。

嘉義觸口龜類保育教育園區表示，園區收容盜獵查緝、逸出及棄養的龜類，無開放自由參觀，這次觸口自然教育中心與龜保園區合作「平安龜健康歸」課程，帶領學員進入園區，近距離觀察龜類，藉此認識台灣原生龜類野生棲息環境與瞭解其所面臨的危機。