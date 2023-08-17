快訊

台積電已組2奈米任務團隊 調動800人首次南北同步

夏威夷野火竟讓教育程度下跌？隱藏損失比重建費更慘痛

群創處長偷吃3人妻！科技圈揭「導火線」傳小三老公抓狂找黑道處理

認識台灣原生龜鱉 嘉義觸口龜保園區9、10月推2梯課程

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義觸口龜類保育園區收容盜獵查緝或棄養的龜類，圖為外來種食蛇龜。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
嘉義觸口龜類保育園區收容盜獵查緝或棄養的龜類，圖為外來種食蛇龜。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供

為讓親子大眾認識慢步於台灣原生龜鱉，農業部林業及自然保育署嘉義分署觸口自然教育中心將與觸口龜類保育教育園區合作，在9月16日周六及10月14日周六辦理兩梯次的「平安龜健康歸」課程及DIY，費用一人300元，僅參與課程200元，報名詳見觸口自然教育中心臉書粉專。

台灣原生龜鱉因棲地減少、盜獵壓力、國際走私等因素，導致生存危機，急需守護。林業及自然保育署嘉義分署表示，台灣原生龜類多棲息於低海拔淺山地區，與人類活動範圍重疊，道路水泥化與棲地切割限縮龜類產卵地與棲息環境，增加龜類在陸面的停留時間，提高路殺風險。

部分業者從國外引進外來種幼龜販售，民眾照養不慎逸出，或烏龜成長外型改變遭棄養，造成外來龜類在野外建立族群與台灣原生龜類競爭，台灣原生龜不僅慘遭生存壓力，還有不法者盜獵走私出口，使得原生族群銳減。

嘉義觸口龜類保育教育園區表示，園區收容盜獵查緝、逸出及棄養的龜類，無開放自由參觀，這次觸口自然教育中心與龜保園區合作「平安龜健康歸」課程，帶領學員進入園區，近距離觀察龜類，藉此認識台灣原生龜類野生棲息環境與瞭解其所面臨的危機。

課程導入互動遊戲，體驗龜類在野外遭遇的困境，並搭配創意手作DIY，認識烏龜在傳統文化的代表與寓意，像龜鱉目多為雜食性，在自然環境中扮演捕食者與清除者角色，也探討如何在生活與野生動物保育間，取得平衡的重要議題。

林業署嘉義分署觸口自然教育中心將於9月16日、10月14日與龜保中心合作辦2梯次課程。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業署嘉義分署觸口自然教育中心將於9月16日、10月14日與龜保中心合作辦2梯次課程。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業署嘉義分署觸口自然教育中心將於9月16日、10月14日與龜保中心合作辦2梯次課程。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供
林業署嘉義分署觸口自然教育中心將於9月16日、10月14日與龜保中心合作辦2梯次課程。圖／林業及自然保育署嘉義分署提供

嘉義 烏龜

延伸閱讀

嘉義文化路夜市特殊生態 消失的白鶺鴒群又回來了

開鬼門夜間地牛翻身嘉義4.0地震 民眾準備入睡受驚嚇

清景麟、泰嘉聯手 嘉義最大造鎮案「高鐵科技城」動土

瑞士青農參訪嘉義 一句「想去阿里山」瞬間圓了曙光夢

相關新聞

網哀號「像颱風」 粉專曝強烈雷雨帶掛在這 3縣市慎防災情

高雄市今天出現致災性強降雨，多條道路嚴重積淹水。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，強烈雷雨帶就掛在台灣西南海域，再...

他是怎麼變成「山道猴子」？ 專家指出台男的5大困境

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」爆紅，主角因喜歡玩擋車、跑山，為了追求更好的設備、伴侶，...

「不做只是怕財團不開心」 環團評總統參選人能源政見都死當

2024總統大選倒數，藍綠白總統參選人陸續拋出能源政見。不過，台灣健康空氣行動聯盟、台灣青年綠人協會等團體主張，發展再生...

嚴師退休憂鬱 玩賭博電玩想放縱...1月狂輸100萬元

彰化縣蘇姓國中教師退休後，把妻兒和孫子當作學生一絲不苟「教導」，家人都受不了，他也怏怏不樂導致失眠和憂鬱，藉由賭博性電玩...

「強烈雷雨帶很肥厚」 粉專慶幸這原因目前被擋在外海

中央氣象局持續發布豪雨特報，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，西南海域的強烈雷雨帶很肥厚，幸好因為風向關係目前大致...

雨炸高屏恐到周六 氣象局：8月下旬颱風生成機會大增

中央氣象局今對南部發布豪雨特報，從清晨到上午高雄出現持續幾小時強降雨，時雨量都在50至60毫米左右。尤其高雄鳳山清晨到上午出現3小時累積雨量99毫米，已接近短延時豪雨的雨量。今晨到下午2時前，南部地區降雨明顯，尤其南高屏地區要特別留意。 午後熱對流雷陣雨發展，北部地區和各地山區也可能出現午後雷陣雨狀況，西半部及各地山區也要留意局部大雨，周日之後水氣才會稍微減少，降雨狀況緩和下來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦