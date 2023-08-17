嚴師退休憂鬱 玩賭博電玩想放縱...1月狂輸100萬元

彰化縣蘇姓國中教師退休後，把妻兒和孫子當作學生一絲不苟「教導」，家人都受不了，他也怏怏不樂導致失眠和憂鬱，藉由賭博性電玩發洩情緒，1個月狂輸100多萬元，家人發現後趕快帶他就醫，服藥同時調整作息戒除沈迷網路遊戲，重建生活型態。

衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行今天表示，過去靠職場的頭銜或能力來證明自己的存在，退休後調適不良產生失落感，對自我價值感到迷惘，適應障礙伴隨著焦慮、不安或長期性情緒低落甚至失眠、焦慮、憂鬱等精神官能症被稱為「退休壓力症候群」。

蘇姓退休教師的家人告訴醫護，他自律甚嚴，嚴格管教學生被戲稱「大魔王」，退休後把家人當作學生一般管教，太太起初開玩笑說「沒學生管就來管我」到後來反抗，夫妻經常口角。

蘇姓退休教師自告奮勇照顧就讀小三的孫子，接來同住並負責接送上下學，每天盯著寫作業、念書，愛孫被逼得向父母求救，蘇姓退休教師與兒手發生管教理念衝突，只好放棄，自認被家人排斥，常說「嫌我老了」、「不聽我的話」、「翅膀都硬了」，轉向朋友發牢騷，朋友建議到電競館玩遊戲紓壓，他白天外出說要「找出口」，隔一段時間被發現玩賭博性電玩，蘇姓退休老師對家人說「你們都可以亂搞，難道我不能放縱一下嗎？」

約一個月後，蘇姓退休老師的妻子察覺丈夫存款異常匯出，竟是玩賭博性電玩輸了100多萬元，氣得和子女聯合管控他的行動，蘇姓老師整天在家又回到憂鬱狀況。家人帶他就醫，檢查先排除腫瘤、血管病變等器質性的病因，被判斷應該是無法適應退休後失去原本生活重心造成的心理因素，醫師開給改善情緒和睡眠的藥物，請家人協助他重新調整生活型態。