北榮與BNT合作癌症疫苗研發 鎖定亞洲好發的這個癌

新冠肺炎疫情期間，德國BioNTech生技公司研發的新冠疫苗，讓許多人免於新冠病毒的威脅。台北榮總與德國BioNTech生技公司今天正式簽約合作，由北榮院長陳威明及BNT總營運長Mr.Sean Marettia代表簽署合作備忘錄，將共同針對癌症疫苗進行研發，北榮將引進創新的治療方式，讓台灣民眾共同參與具開創性及治療潛力的國際臨床試驗。

陳威明表示，這次與BioNTech合作，將在台灣設立臨床試驗據點，進行新藥及生物醫學科技的研發，讓台灣民眾了解最先進世界級的醫療技術，並提供更多晚期及頑固性癌症病人參與免費開發中藥物的臨床試驗的機會，帶來新的治療曙光，期許雙方共同合作發揮影響力來征服癌症。

北榮副院長李偉強說，這次與BNT合作，將共同研發癌症疫苗，初步鎖定亞洲人常見的「頭頸癌」，目標是更積極的擴展至其他癌症。由新冠肺炎疫情期間得知，若能與國際藥廠合作，當疫苗、新藥研發成功後，可以有採購的優先權，北榮為國內首家與BNT公司合作的夥伴醫院，期盼為我國癌症精準醫療注入一股嶄新的力量。

實際上，在新冠肺炎疫情爆發前，BioNTech就一直在研究mRNA癌症疫苗。BioNTech公司將重新運用此一技術，將病毒棘蛋白改為針對癌症抗原的遺傳指令，引導免疫系統啟動，進一步尋找並摧毀癌細胞，為癌症治療帶來進展。

總營運長Mr.Sean Marettia說，很高興有機會能與台灣頂尖的醫學中心合作，對於台北榮總門診化療、中西整合治療及世界最先進的重粒子癌症治療中心十分驚艷，留下深刻的印象。

BioNTech多年來致力於癌症和傳染病疫苗的研發。BioNTech的創始人之一圖雷奇博士（Dr. Ozlem Tureci）接受BBC採訪時曾指出，BioNTech公司所研發的新冠疫苗，透過核心的mRNA技術，將無害的病毒棘蛋白輸入人體，啟動人體免疫系統做出反應，對抗新冠病毒，類似的方法可用於癌症治療。

台北榮總說，醫院在癌症治療領域，無論是醫療技術及治療成效皆達世界一流水準，全院有高達三分之一的住院病人是癌症病人，包括愈來愈多專程來台治療的國際病人，除了先進的外科手術與內科治療外，今年5月更啟用世界最先進的重粒子癌症放射治療中心，充分發揮跨專科團隊治療的力量，成效令人振奮。精準化與個人化為癌症治療的國際趨勢，台北榮總本於追求卓越的精神，很榮幸能與德國BioNTech合作，為國人爭取更多治療新選擇。