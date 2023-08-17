【重磅快評】比起選戰攻防 這樣的新聞更震撼人心

大選迫近，政治人物勾心鬥角、言語攻訐，難免讓普羅民眾心律遭到牽動，以致心煩氣躁；但政治攻防的尖刻負面外，社會其它領域的事件一樣牽動人們心弦，也許不那麼有立即反應，但影響同樣巨大，且更為深層、悠遠；民眾因此的檢討與反省，影響面更為巨大。

眼前的例子是墾丁國家公園發生梅花鹿斷頭事件。兩頭梅花鹿被發現遭斷頭，頭、頸遭截斷，不翼而飛，殘留的四肢棄置現場，一頭已腐爛，長滿蛆蠅；另一頭斷頭處尚看得到血跡，顯然是分次宰殺。為什麼是分次宰殺？難道市場有源源不斷的需求？以國家公園現棲息約兩千頭梅花鹿，屠夫們手上有訂單，便到國家公園取貨；由於梅花鹿已剔出保育類動物名錄，沒有國家公園警力的積極守護。

墾管處官員熱愛自然，熱愛野生動物，看到梅花鹿遭斷頭宰殺自然嚴予譴責，但是譴責並沒有嚇阻力，即使屠夫被抓到了，以現有國家公園法、野生動物保護法的裁罰力道，對屠夫幾乎是不關痛癢，罰款幾千、上萬元，屠夫一顆鹿頭的要價必然遠超過這個數，即使緝獲梅花鹿頭標本，也未必能追償。

民眾對墾管處的護鹿無力痛在心裡，雖然沒有實質反制力量，但譴責力道卻是極為長久，「台灣竟然會有這種事？」不禁想起大陸貧困的時代，一樣做宰殺野生動物，賣屠體製作標本的生意；狩獵界都知道大陸開放獵殺阿爾泰山盤羊，每頭要價三萬美元；交易由業主安排直升機，飛至獵區選取獵殺目標，開槍擊殺盤羊後，業主會將屠體製成標本，送到狩獵客指定地點。這生意不是秘密，台灣狩獵界的富豪也曾光顧。都什麼年代了？自認保育優等生的台灣，竟然做起斷頭生意。

當然，台灣保育光明面的故事也很多。例如三年多前送進動物園救傷中心的穿山甲「士林」，到急救站時下肢斷了，尾巴也遭啃掉，更糟的是鱗片下滿是囊疱，幾乎全潰爛了，情況已在死亡邊緣；救傷中心的獸醫師很了不起，三年搶救期間不僅做了截肢，尾部設計新導航系統，還以無數次大小手術清除鱗下囊疱，終於讓士林恢復健康，日前野放回原生地。救傷中心的費心、盡心，讓人感動。