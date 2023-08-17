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就醫率僅1成 不舉成「男」言之隱 激情性行為反成壓力

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣男性學暨性醫學醫學會舉辦衛教記者會，台灣男性學暨性醫學醫學會理事黃逸修（由左至右）、台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭以及美時化學醫藥製藥總經理辜頌惟。記者李青縈／攝影
台灣男性學暨性醫學醫學會舉辦衛教記者會，台灣男性學暨性醫學醫學會理事黃逸修（由左至右）、台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭以及美時化學醫藥製藥總經理辜頌惟。記者李青縈／攝影

40多歲高先生面臨父母想要抱孫的壓力，但平常工作繁忙遇到老婆排卵期就得「按表操課」卻發生不舉等窘境，長期下來床事反而變成壓力來源，不只讓床事變成壓力，更影響感情。經過看診服用低劑量藥物以及醫師建議後狀況明顯改善，老婆更是成功懷孕。

「勃起功能障礙一直是『男』言之隱」，台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，根據統計我國40歲以上男性約有一半勃起功能障礙，但礙於面子問題，就診率十分低，僅約1成願意尋求專業，甚至有找偏方。

蔡維恭說，勃起功能障礙是認定主觀，只要是經常或是持續無法達到滿意性行為如不能持續、硬度不理想等都屬於勃起功能障礙，不一定是要完全不舉。不只是影響到伴侶性生活，更是心血管疾病的警訊。

蔡維恭表示，勃起功能障礙是陰莖動脈血管阻塞所致，是心血管疾病警性，國外研究更指出，6成勃起功能障礙患者在3年內會發生心血管疾病；隨著年紀增長、勃起功能障礙也可能導致攝護腺肥大。而隨著現代人心理壓力變大、長期不良生活習慣等，40歲以下求診人數近期也有增多趨勢。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事黃逸修表示，勃起功能障礙分成器質性、心因性以及混合性，混合性通常是先發生器質性在影響心理層面。無論成因，第一線治療都是藥物，藉由放鬆陰莖海綿體平滑肌並擴張血管已達勃起效果。

黃逸修說，以往患者常是有需要才吃藥並講求立即見效，但反而離正常性生活越來越遠，心理壓力更大。因此若想要更自然的做法，每日保養的做法，每天服用低劑量藥物避免心理壓力加劇。

蔡維恭也說，藥物常見副作用為臉紅、頭痛、肌肉痛等，但發生率約僅有5至10％，並且沒有心肺功能影響等後遺症，目前都是自費藥物。

台灣男性學暨性醫學醫學會舉辦衛教記者會，台灣男性學暨性醫學醫學會理事黃逸修（由左至右）、台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭、美時化學醫藥製藥總經理辜頌惟以及記者會主持人徐展元。記者李青縈／攝影
台灣男性學暨性醫學醫學會舉辦衛教記者會，台灣男性學暨性醫學醫學會理事黃逸修（由左至右）、台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭、美時化學醫藥製藥總經理辜頌惟以及記者會主持人徐展元。記者李青縈／攝影

醫學 心血管疾病

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