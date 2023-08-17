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他是怎麼變成「山道猴子」？ 專家指出台男的5大困境

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」爆紅，主角因喜歡玩擋車、跑山，為了追求更好的設備、伴侶，不斷信貸借款導致經濟困頓。圖／取自YouTube
YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」爆紅，主角因喜歡玩擋車、跑山，為了追求更好的設備、伴侶，不斷信貸借款導致經濟困頓。圖／取自YouTube

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」爆紅，主角因喜歡玩擋車、跑山，為了追求更好的設備、伴侶，不斷信貸借款導致經濟困頓，最後悲劇收場。專家就指出，「男性在陷入壓力和焦慮，卻不願求助的情況」，其實相當常見，可能將自己的成功與否跟外在表現綁在一起；若能夠「意識自己不必獨自面對困難」，其實可從5大方向解析。

「山道猴子的一生」影片的男主角喜愛騎重型機車跑山，為了在車友圈、社群FB、IG上「有面子」，因此先是「0元取車」的方式信貸一筆錢，更為了改裝更好性能、外型花了一大筆錢；又為了女友索求，借了一筆又一筆的錢給對方，卻沒留下借據，最後索討無門，最終還不出錢也拒絕信貸公司的還款協商，讓自己的經濟更加困頓。

該影片引起網路廣大回響，許多網友都表示身邊都有看過類似的人物，顯示出這已是許多民眾心中台灣男性的一部份形象。精神科醫師楊聰財表示，影片男主角在不知不覺中陷入壓力和焦慮中，卻仍試圖在社群軟體FB、IG上維持一種「不真實」的形象，這其實對情緒、心理健康都有所影響。

楊聰財指出，男性在陷入壓力和焦慮，卻不願意尋求援助的情況，也時常在文學、影視作品中看見。因為寫實所以更能夠引起民眾共鳴，同時也可以從5大方向去了解這樣的心理狀態，看見男主角如何一步一步將自己過到如此境地。

第一「自尊心與脆弱的平衡」：男性有時會擔心「求援等於軟弱或無能」，因此選擇將感受到的壓力、焦慮「藏起來」，不願意讓他人看見脆弱的一面。

第二「過去的創傷」：可能過去經歷過某種創傷或失敗，並對於尋求援助有過不好的經驗，因此擔心再次失敗、受傷，便認為只有自己能夠克服這些挑戰。

第三「社會期望與負擔」：當人處於一個社會、家庭或職業角色中，有著一定的期望和負擔。男性可能會覺得自己需要扮演堅強的角色，因此不願意透露自己的焦慮情緒，以免讓周圍的人失望。

第四「溝通困難」：有時男性可能無法有效地表達自己的情感和需要，因此即使想要求助，也無法找到合適的方式來表達自己的需求。

第五「內心掙扎和矛盾」：內心深處有著一些矛盾的情感，他可能同時感到想要求助，但同時又害怕被拒絕或不被理解。強烈的矛盾情緒，會令人陷入猶豫不決的情況。

楊聰財說，影片故事很精采，但也提醒我們要保持「現實的生活觀」，理性處理金錢，莫讓虛榮心影響自己的決策和價值觀。若自己感覺困惑或受困於這種行為中，建議與信任的親友或心理健康專業人士聊聊看。

影片 信貸 情緒

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