網哀號「像颱風」 粉專曝強烈雷雨帶掛在這 3縣市慎防災情
高雄市今天出現致災性強降雨，多條道路嚴重積淹水。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，強烈雷雨帶就掛在台灣西南海域，再順著西南風飄向南部陸地，今天台南、高雄、屏東容易有一陣又一陣的雷雨，有時大雨時間較長，注意積淹水。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，台灣海峽及台灣上空大氣環境相當不穩定，其他地區隨時也會有對流雲系發展起來，外出時一定要帶雨具。
網友表示，「高雄早上超級大雨」、「高雄淹大水，市長臉書被灌爆」、「差不多像颱風等級，真的好怕，還好現在變小」、「高雄下一個月了，比梅雨下的多」。
中央氣象局預報員謝佩芸說，從清晨到上午這段時間，高雄地區出現持續好幾個小時、比較大的短延時強降雨，時雨量大致上維持50-60毫米左右。高雄的鳳山清晨到上午出現3小時累積雨量99毫米，非常接近短延時豪雨的雨量，到目前降雨狀況還是滿明顯的，提醒高屏地區要特別留意降雨情形。
今天降雨趨勢有時段變化，謝佩芸說，上午到下午2時前，南部地區降雨明顯，尤其南高屏地區要特別留意。中午過後熱對流雷陣雨發展起來，北部地區和各地山區可能會出現午後雷陣雨的狀況，南部地區降雨中午過後有機會慢慢緩和下來。預期午後雷陣雨到晚上減少，不過，隨著整個風場的影響，入夜之後南部地區降雨又會漸漸明顯，晚上到清晨南高屏地區要注意又有一波降雨出現。
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