大雷雨炸南高屏恐持續到周六 氣象局曝8月下旬起颱風生成機會大增

中央氣象局今天針對南部地區發布豪雨特報。中央氣象局預報員謝佩芸說，今天整個比較明顯從海上移入的對流雲系，以南部為主，台灣附近海面雖然有零星對流，不過在移進過程可能影響的範圍相對有限。中午過後從本島的陸地上發展的熱對流，會造成北部地區和山區影響比較明顯。

謝佩芸說，今天一直到周六台灣附近還是低壓帶環境，因此天氣相當不穩定，尤其南部地區要特別留意有短延時強降雨的狀況，而西半部地區及各地山區也要留意局部的大雨，外出記得攜帶雨具。周日之後水氣稍微減少，降雨狀況緩和下來。

謝佩芸表示，從日本北方的蘭恩颱風到台灣南方的低壓區，都是相當大的低壓帶環境。台灣是位於低壓帶偏南側，這兩天吹的是偏西到西南風，因此把水氣從海上帶上來，持續影響南部地區。整個很明顯的對流雲系，從海上往南部地區接近，尤其高屏地區降雨狀況特別劇烈。

從清晨到上午這段時間，高雄地區出現持續好幾個小時、比較大的短延時強降雨，謝佩芸說，時雨量大致上維持50-60毫米左右。高雄的鳳山清晨到上午出現3小時累積雨量99毫米，非常接近短延時豪雨的雨量，到目前降雨狀況還是滿明顯的，提醒高屏地區要特別留意降雨情形。

今天降雨趨勢有時段變化，謝佩芸說，上午到下午2時前，南部地區降雨明顯，尤其南高屏地區要特別留意。中午過後熱對流雷陣雨發展起來，北部地區和各地山區可能會出現午後雷陣雨的狀況，南部地區降雨中午過後有機會慢慢緩和下來。預期午後雷陣雨到晚上減少，不過，隨著整個風場的影響，入夜之後南部地區降雨又會漸漸明顯，晚上到清晨南高屏地區要注意又有一波降雨出現。

未來一周天氣趨勢，謝佩芸表示，預計今天到明天的天氣環境類似，南部容易有短延時強降雨，西半部和山區要留意午後雷陣雨的天氣。周六雖然還在低壓帶的影響之下，不過，水氣會稍微減少一些，周六降雨情形會比今明兩天緩和下來，西半部中午過後還是要留意局部大雨。

整個天氣要有明顯轉變，謝佩芸說，要等到周日之後，隨著水氣減少，各地天氣會逐漸回穩，降雨會轉為午後雷陣雨為主，所以在山區及西半部地區中午過後外出要留意天氣變化，南部清晨要注意短暫降雨。

謝佩芸說，周六之前持續受到低壓帶影響，天氣不穩定；西半部、山區容易有大雨，特別是南部地區注意短延時強降雨，要多留意氣象局發布的即時天氣訊息。

目前還是颱風季，謝佩芸說，8月下旬這段時間包括整個菲律賓東方海面到南海，陸續都還是低壓帶環境，都還是有熱帶系統發展起來的機會，包括8月下旬、甚至到9月上旬到中旬，有熱帶系統發展的可能性，由於變數還相當大，要持續觀察。

今天降雨趨勢有時段變化，上午到下午2時前，南部地區降雨明顯，尤其南高屏地區要特別留意。圖／氣象局提供