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12年血管阻塞超過6次 因為「抽菸」與「中斷用藥」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
王姓男子健檢時，發現心血管阻塞處。圖／光田綜合醫院提供
王姓男子健檢時，發現心血管阻塞處。圖／光田綜合醫院提供

台中一名67歲男子是心臟疾病患者，12年來發作了6次的急性心肌梗塞，在心臟周邊已安裝多達10支的血管支架，醫師追蹤發現，患者心肌梗塞反覆發作，因為「抽菸」與「中斷用藥」造成。

前總統李登輝因心血管疾病，生前放置多達12支心臟血管支架，是目前國內放置最多心血管支架的名人，總醫材費用可能超過一輛進口車。

光田綜合醫院心臟內科夏治平主任說，該院一名67歲心臟疾病患者王男，12年來因心肌梗塞頻繁發作，在心臟周邊已安裝多達10支的血管支架，是目前該院裝置最多根心血管支架的「紀錄保持人」。

王男表示，自己有吸菸史，曾經每天抽二包菸，曾下定決心戒菸戒一年多，因工作性質需要與人交際互動，菸又慢慢地抽回來；他因工作常需在外跑行程，只能犠牲就醫時間，導致中斷用藥。

夏治平醫師表示，心肌梗塞有六大高危險因子，包括罹患三高、家族史與抽菸習慣以及壓力過大，而王男幾乎「全中」，原本應該好好控制各種危險因子，他又因為工作比較忙碌，常忽略對慢性病的控制。

他說明，患者之前的壞膽固醇曾高達156，後來經過控制曾降到90，但發病前低密度膽固醇又回到140到150左右。王男容易忘記或中斷服藥，用藥控制成效不佳，也是造成多次發病的原因之一。

王男表示，平時生活中，他裝設心臟支架沒有太多不適的感覺，只是因為心血管較脆弱，所以爬樓梯跟爬山較容易喘。他感謝夏治平醫師的仁心仁術，也奉勸有心血管病史的患者要戒菸，且要定時就醫服藥，才能防止心肌梗塞反覆發作。

除了戒菸與定期就醫服藥，夏治平醫師也建議心血管患者，盡量培養運動習慣，65歲以上的患者，更要每年定期健康檢查。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

光田綜合醫院心臟內科夏治平主任表示，三高、家族史、抽菸、壓力過大，是容易引起心肌梗塞的危險因子。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院心臟內科夏治平主任表示，三高、家族史、抽菸、壓力過大，是容易引起心肌梗塞的危險因子。記者游振昇／攝影

患者 心肌梗塞 醫師

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