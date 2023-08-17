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勤做前庭復健運動 不吃藥可治頭暈
頭暈是現代人常見文明病，根據醫學研究指出，全球有17％的人飽受頭暈困擾，推算在台灣有高達400萬人有頭暈問題。台中慈濟醫院神經內科醫師張滋圃指出，約六成頭暈疾病可靠非藥物治療的「前庭復健運動」改善，他結合神經內科、耳鼻喉科、復健科醫師與物理治療師跨科合著書籍推廣前庭復健，詳細圖解影音教學，讓有頭暈困擾的人在家就能輕鬆復健治頭暈。
廣泛的頭暈包含看出去景象會轉的「眩暈」和不會轉的「暈」。張滋圃醫師說，造成眩暈原因很多，其中前庭功能失調是導致眩暈的主因。前庭系統是掌管平衡感的系統之一，臨床實證病人透過前庭復健的物理治療方式，每天做並持續一個半月至三個月就能有效改善症狀。
他指出，目前在台灣的頭暈治療大多採口服藥物，但長期服用藥物，不僅會延緩平衡感恢復，更有可能反效果造成頭暈等副作用。
台中慈院物理治療師廖玟玲表示，前庭復健運動是針對前庭功能障礙導致的頭暈，由物理治療師設計一套運動練習計畫，經醫師評估確認頭暈成因後，為病人量身打造一套運動，對大部分慢性頭暈都有一定程度效果。
「手伸直比一，頭往右再往左」，廖玟玲帶著民眾做前庭復健運動，包含視覺穩定、靜態平衡、動態平衡等運動。
受暈眩困擾30幾年的詹小姐直呼，「動作一點都不難」，回家會勤練習，盼能擺脫頭暈。九旬陳伯伯是張滋圃醫師的患者，他形容眩暈起來像地震，未來想接受物理治療師的前庭復健運動來改善。
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