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美研究：握力下降 失智風險增14%到16%

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
有研究指出，保持良好的握力，可讓手臂更結實，還可能是防止失智症和腦功能衰退的關鍵。圖／World Gym提供
有研究指出，保持良好的握力，可讓手臂更結實，還可能是防止失智症和腦功能衰退的關鍵。圖／World Gym提供

美國醫學會期刊「JAMA」發表一項探討肌力與失智風險的關聯性，研究結果發現，握力下降、失智風險增加；其中握力每降低5公斤，男性罹患全因性失智的風險增加16%、女性則增加14%。鍛煉握力、預防失智，World Gym專業訓練教官Jacko，教導訓練握力3字訣「張、捏、握」，保護大腦。

許多人為了健康為重視飲食和運動，運動是為了鍛鍊肌肉、增加肌力，遠離肌少症，多數人以訓練核心、臀部、四肢為主。

美國醫學會期刊「JAMA」發表一項探討肌力與失智風險的關聯性，研究人員於2006到2010年期間，對19萬406名受試者測量握力。研究結果發現，握力下降、失智風險增加；其中握力每降低5公斤，男性罹患全因性失智的風險增加16%、女性則增加14%。

鍛煉握力、預防失智，World Gym專業訓練教官Jacko，教大家訓練握力3字訣「張、捏、握」，保護大腦。

「張」：將橡皮筋套在5根手指的第2指節處，用手指、手掌發力，將橡皮筋盡所能撐到最大，停頓1～2秒後，再慢慢收合手指，重複動作。

「捏」：選擇重量適宜的槓片，用手指單手「捏住」槓片，維持6到12秒，再換手動作，能有效的訓練到大拇指的力量。

「握」：將槓鈴插入地雷管，放上適合自己重量的槓片，再用一條毛巾套住槓鈴。雙腳橫跨槓鈴並與肩同寬，雙手抓住毛巾兩端。身體微微向前傾、膝蓋微彎，吐氣時抓起毛巾，讓槓鈴往身體方向靠近，稍作停頓再回到起始位置。

失智 醫學

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