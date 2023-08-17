快訊

不是第一個！男「買機票不搭機」當場被逮 警揭悽慘下場

高雄大雨滂沱多處積水「達半個輪胎高」 市民唉：在騎水上摩托車

高雄豪雨狂瀉多處淹水 馬路成小溪汽機車冒險涉水

曾文水庫續進水...蓄水率突破65% 今強降雨距「保整年」更近了

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾文水庫蓄水率突破65%，今起連日強降雨，距離「保整年」不缺水更近了。圖／南部水資源局提供。
曾文水庫蓄水率突破65%，今起連日強降雨，距離「保整年」不缺水更近了。圖／南部水資源局提供。

南部地區上午開始下大雨，多處出現強降雨。曾文水庫上游山區開始也下雨，蓄水率終於突破65％，上午九點蓄水量3億2975萬立方公尺、預計中午前就能衝破3.3億立方公尺，距離未來一年不缺水的目標，又更近一步。氣象預報南部強項與至少兩天。南部水資源局期待這一波強降雨能夠在集水區多持幾天，讓未來一年用水無虞。

曾文水庫從今天凌晨到上午8點都沒下雨，仍然持續進水約100萬立方公尺，蓄水量也從凌晨1點32864立方公尺一路上升，到上午9點水庫蓄水量已經增加100萬多立方公尺達到32975立方公尺，蓄水率達65.06%、一舉突破65％門檻，而且還在持續增加水量。尤其中央氣象局預報強降雨至少持續兩天，預期進水量還會更多。

水利署南區水資源局指出，因為要力拚未來一年「難得的整年不缺水」，即使進水一點點、也要斤斤計較，這樣子的強降雨只要在上游持續幾天，水庫的進水就可能大增，對於達成「蓄水超過4億」越來越樂觀，但是還是需要民眾與企業配合節約用水，才能有機會達成。

曾文水庫 水資源

延伸閱讀

昨天還大太陽、今天突傾盆大雨 專家：強降雨恐更加極端

曾文水庫上游出太陽 仍持續進水一舉突破3.2億立方公尺

曾文水庫蓄水近3.1億噸 期待午後大雨「未來整年安心」

曾文水庫儲水終破3億噸 南水局：總算等到但仍不放心

相關新聞

夏威夷大火百死 賈新興分析野火發生3要素 和朵拉有關

夏威夷發生史上最嚴重的野火事件，已造成逾百人喪命。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書探討關於夏威夷茂宜島森...

玉山氣象站80歲了 鄭明典分享歷史鏡頭 背後故事感人

中央氣象局前局長鄭明典在臉書PO出玉山現況的照片，他表示，畫面中雲幕下沉一些，玉山露出頭來，北峰氣象站在此和它對望80年...

今明兩天低壓帶影響最明顯 吳聖宇：中南部雷雨並往北擴展

今天台灣還是在低壓帶配合西南風的影響下，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚到今天清晨中...

今明兩天台中以南大雨 賈新興指這段期間有利颱風生成

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今明兩天，台中以南有局部較大雨勢發生的機率。

雨彈升級、閃電不斷 高屏豪雨特報、台南大雨

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率；台南地區有局部大雨發生的...

曾文水庫續進水...蓄水率突破65% 今強降雨距「保整年」更近了

南部地區上午開始下大雨，多處出現強降雨。曾文水庫上游山區開始也下雨，蓄水率終於突破65％，上午九點蓄水量3億2975萬立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦