曾文水庫續進水...蓄水率突破65% 今強降雨距「保整年」更近了

南部地區上午開始下大雨，多處出現強降雨。曾文水庫上游山區開始也下雨，蓄水率終於突破65％，上午九點蓄水量3億2975萬立方公尺、預計中午前就能衝破3.3億立方公尺，距離未來一年不缺水的目標，又更近一步。氣象預報南部強項與至少兩天。南部水資源局期待這一波強降雨能夠在集水區多持幾天，讓未來一年用水無虞。

曾文水庫從今天凌晨到上午8點都沒下雨，仍然持續進水約100萬立方公尺，蓄水量也從凌晨1點32864立方公尺一路上升，到上午9點水庫蓄水量已經增加100萬多立方公尺達到32975立方公尺，蓄水率達65.06%、一舉突破65％門檻，而且還在持續增加水量。尤其中央氣象局預報強降雨至少持續兩天，預期進水量還會更多。

水利署南區水資源局指出，因為要力拚未來一年「難得的整年不缺水」，即使進水一點點、也要斤斤計較，這樣子的強降雨只要在上游持續幾天，水庫的進水就可能大增，對於達成「蓄水超過4億」越來越樂觀，但是還是需要民眾與企業配合節約用水，才能有機會達成。