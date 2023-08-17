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夏威夷大火百死 賈新興分析野火發生3要素 和朵拉有關

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
夏威夷發生史上最嚴重的野火事件，已造成逾百人喪命。美聯社
夏威夷發生史上最嚴重的野火事件，已造成逾百人喪命。美聯社

夏威夷發生史上最嚴重的野火事件，已造成逾百人喪命。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書探討關於夏威夷茂宜島森林大火，他分析野火發生3要素，其中，颶風朵拉加強氣壓的梯度，使得風力增強，助長野火的蔓延和一發不可收拾。

賈新興表示，第一槍（星星之火）／燃料／助燃，關於起火原因仍在調查。根據美國研究，有8成以上野火發生原因，是由人類不當的活動造成；2成是自然因素，如雷擊／強風吹斷電力設施引起火花。

賈新興說，背景因素部分，第一，暖化提高野火發生機率，夏威夷受到氣候暖化的影響，氣溫上升明顯，夜間溫度也上升，雨季（11月至隔年4月）降雨顯著減少，年雨量也顯著減少。第二，近期出現乾旱風險，根據美國乾旱中心顯示，8月8日茂宜島的乾旱機率處於D2等級（SEVERE DROUGHT）。

他表示，第三，北方的高壓跟南方的朵拉颶風造成氣壓梯度變大，使得茂宜島出現強風，助長野火的蔓延和一發不可收拾。

賈新興今天在臉書分析野火發生3要素，其中，颶風朵拉加強氣壓的梯度，使得風力增強，助長野火的蔓延和一發不可收拾。圖／取自賈新興臉書
賈新興今天在臉書分析野火發生3要素，其中，颶風朵拉加強氣壓的梯度，使得風力增強，助長野火的蔓延和一發不可收拾。圖／取自賈新興臉書

茂宜島 賈新興 夏威夷

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