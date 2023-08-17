今明兩天台中以南大雨 賈新興指這段期間有利颱風生成

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今明兩天，台中以南有局部較大雨勢發生的機率。

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率；台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防淹水。

賈新興說，明天清晨至中午前西半部及北海岸一帶有陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫陣雨，台中以南有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，周六清晨至中午前台中以南沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。 周日至26日太平洋高壓增強，午後山區有局部短暫陣雨。展期資料顯示，8月23日起至9月中旬環境轉為有利颱風生成。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。