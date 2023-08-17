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雨彈升級、閃電不斷 高屏豪雨特報、台南大雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率；台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防淹水。

氣象局接著於上午8時14分發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息。慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

今天低壓帶影響，各地天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，西半部地區整天有陣雨或雷雨，尤其中南部地區今天入夜後雨勢更明顯，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部也有局部暫陣雨或雷雨，午後亦可能有局部大雨，外出需攜帶雨具備用；氣溫方面，由於天氣多雲有雨，各地白天高溫約30至33度。

明天受低壓帶影響，西半部有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其中中南部地區雨勢較為明顯、持續，東半部亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後雨勢較大；因雲量偏多且下雨，各地高溫稍下降，為31至33度。

屏東縣 豪雨 高溫

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