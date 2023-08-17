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高雄清晨雷雨交加 燕巢區雨量達101毫米

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
中央氣象氣局資料顯示，高屏地區都在大雨警戒範圍。記者王昭月／翻攝
中央氣象氣局資料顯示，高屏地區都在大雨警戒範圍。記者王昭月／翻攝

高雄市今晨5點多下起大雷雨，中央氣象局持續發布雷雨警報，高屏地區都在影響範內，其中林園區及前鎮區都達淹水二級警戒，其中燕巢區24小時累積雨量達101毫米，氣象局提醒慎防雷擊、淹水。

高雄降起大雷雨，據高雄氣象站資料顯示，至清早7點25分左右，燕巢區24小時累積雨量已達101毫米，大樹區95毫米，小港區92.5毫米，新興區88毫米，旗津區80毫米，已達大雨標準。

示警區域：包括高雄市三民區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、燕巢區、田寮區、旗山區。屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉。

據中央氣象局資料顯示，受低壓帶影響，高屏地區天氣型態不穩定，清晨有短時間強降雨，影響區域以沿海及平原區為主。民眾應慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。步行與開車因能見度低，宜注意行車安全。

氣象局 淹水

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