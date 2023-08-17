今明兩天低壓帶影響最明顯 吳聖宇：中南部雷雨並往北擴展

今天台灣還是在低壓帶配合西南風的影響下，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚到今天清晨中南部沿海地區就陸續有西南風帶來的降雨情況，目前在南高屏一帶有較為明顯的降雨。

吳聖宇說，今明兩天是低壓帶影響最明顯的時間，大氣環境持續不穩定，西南風水氣偏多，因此在迎風面的中南部地區一整天斷斷續續都會有陣雨或雷雨發生的機會，有局部較大雨勢發生機會。到了白天因為熱力作用配合，陸地上的熱對流發展旺盛，降雨可能會更為明顯，並且會擴展到北部、東半部地區，有可能出現局部大雷雨現象。

他表示，周六低壓帶向西移動，但是台灣附近還是在高低壓之間的區域，西南到偏南風仍會帶來較多的水氣，迎風面中南部持續有短暫陣雨或雷雨發生的機會。午後陸地上到山區的熱對流發展也比較明顯，然後還是會擴展到北部、東半部地區。雖然整體雨量會減少，但是天氣仍然不太穩定。

要等到周日高壓進一步增強，中南部迎風面的降雨就會明顯減少，吳聖宇說，主要的天氣變化轉變為午後山區發展的熱對流雷雨，平地受影響的機會降低，降雨以山區為主，天氣才算是比較穩定下來。

他說，周末期間如果要安排假期活動，周日的天氣會比周六適合。不過經過連日的降雨之後，山區或危險區域暫時不要前往比較安全。周末期間溫度也會升高，尤其周日天氣更為好轉，預估又會有局部高溫發生的可能性，外出時也要防曬、防中暑。

吳聖宇表示，下周目前來看還是以夏季型的天氣為主，山區午後有熱對流發展降雨機會，平地天氣相對穩定，高溫炎熱，應該會有一段溫度比較高的時期，有出現極端高溫的可能性。

他說，雖然日本南方海面有可能會再有熱帶擾動或是颱風發展，不過目前來看應該趨向日本的機會較高，暫時仍不會有颱風影響台灣天氣，但是後續變化持續觀察。