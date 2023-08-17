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陰道流糞便、尿道噴空氣竟與這病有關 醫：人數還不少

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陰道流糞便、尿道噴空氣竟與這病有關 醫：人數還不少

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣每年約有1.6萬名大腸癌新確診患者，腫瘤侵犯陰道、膀胱等情形，其實並不少見。此為示意圖。圖／取自ingimage
台灣每年約有1.6萬名大腸癌新確診患者，腫瘤侵犯陰道、膀胱等情形，其實並不少見。此為示意圖。圖／取自ingimage

醫師常遇到許多奇特的病例，如女性陰道會流出大便，男性尿道會噴出空氣，這些竟然都是大腸癌惹的禍。一名年約70多歲阿嬤，日前發現陰道流出咖啡色的分泌物，原以為是不正常出血，想讓它自然痊癒，但症狀卻未好轉而到婦產科檢查，沒想到，檢查發現咖啡色的分泌物竟是大便，緊急轉介至大腸直腸外科診治。

台安醫院外科部主任糠榮誠說，此名患者經婦產科轉介而來，再次詳細檢查發現，阿嬤為罹患大腸癌，雖然腫瘤不大，僅約4、5公分，但已侵犯陰道，造成大腸內的大便自陰道流出，經手術切除腫瘤再縫合陰道後，解決了癌症及陰道流出大便的問題。

另一名50多歲男子則是排尿時「總是先排出空氣，有如放屁一樣」，再接著排尿，感覺怪怪的，而至泌尿科就醫，經電腦斷層檢查發現，大腸有一點怪怪的，同樣轉介就醫。糠榮誠表示，檢查發現，男子大腸癌腫瘤已侵犯膀胱，形成直腸膀胱廔管，造成膀胱內有空氣，因此排尿時會先排出空氣，再排尿，經手術治療後已改善此一症狀。

糠榮誠指出，大腸癌侵犯陰道、膀胱等情形，其實並不少見，約幾個月就會看到一例，研判是大腸癌已是國人最好發的癌症，造成此類患者增加，同時仍有許多大腸癌患者不願意接受治療，延誤病情後，導致症狀惡化所致。

依衛福部國健署最新癌症登記資料顯示，民國109年大腸癌新診斷個案有16829人，連續15年蟬聯癌症發生人數之首，其中男性發生率為女性的1.5倍。據統計，國人平均約31分14秒就有一人罹患大腸癌；每年更有6000多名患者死於大腸癌，影響國人健康甚鉅。

國健署呼籲，為了「腸」保健康，民眾應積極接受癌症篩檢，首先定期做糞便潛血檢查，目前提供年滿50歲至未滿75歲民眾，補助每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查。科學實證研究顯示，定期接受篩檢，可減少29%晚期大腸癌發生率，及有效降低35％大腸癌死亡率。

其次當糞便潛血檢查結果呈現異常時，6個月內請盡速接受大腸鏡檢查，因大腸癌篩檢為陽性民眾，經由大腸鏡檢查後，發現平均每2人中1人有息肉、每20人中有1人罹患大腸癌，而若超過6個月不做大腸鏡檢查，罹癌風險會增加30%；而超過1年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌的風險則增加2.8倍。 

國健署提醒，大腸癌風險因子包含肥胖、缺乏運動、抽菸及大腸直腸癌家族史等。國際癌症研究總署指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉，如豬肉、羊肉、牛肉，則會增加17%罹患大腸癌的風險。另世界衛生組織指出，21至25%的大腸癌可歸因於身體活動不足。因此，民眾要多攝取蔬果，減少紅肉及加工肉，如煙燻、鹽漬或亞硝酸鹽加工，最好每日一萬步，及早遠離大腸癌。

大腸癌 癌症 患者

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