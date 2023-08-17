快訊

基捷分攤額政院提案解套 學者：以後每年虧幾億？基市府負擔得起？

台南、高雄即時大雷雨！低壓帶影響 南部5縣市大雨特報

高雄屏東大雷雨 林邊、佳冬淹水1級警戒

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時。本報資料照片
中央氣象局發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時。本報資料照片

中央氣象局發布高雄市屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水。水利署發布屏東縣淹水一級警戒，範圍 : 林邊鄉、佳冬鄉。

大雷雨即時訊息示警區域：高雄市三民區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、燕巢區、田寮區、旗山區，屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉。

今、明兩天低壓帶影響，天氣不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨，北部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦有局部大雨發生的機率。南部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼易有較強陣風。

屏東縣 高雄市 大雷雨

延伸閱讀

25億棒球場掀熱議！屏東縣府挨批亂花錢 周春米：連9年歲入大於歲出

25年一見大雨！桃園蘆竹多處淹水 3小時累積雨量多達120毫米

雨還在下！ 新竹縣市、苗栗大雷雨持續轟炸

國家警報續響！桃園、新北大雷雨繼續下「慎防劇烈降雨」

相關新聞

缺工又缺車 開學恐沒校車坐

剩不到二周就要開學，北中南各地皆傳出有學校交通車流標，甚至還有學校乾脆直接取消校車服務，讓家長學生怨聲連連。中華民國遊覽...

須2年經驗 遊覽車司機 還少3千人

疫後駕駛缺工，不只客運業首當其衝，遊覽車業也受影響，公路總局提供營業大客車駕駛補助總經費三點四億元，新增遊覽車駕駛訓練補...

3款快篩 檢測XBB效果不明

部分臨床醫師指出，新冠肺炎快篩試劑對ＸＢＢ變異株準確度下降，恐造成病患延誤就醫。為此，衛福部食藥署緊急下令所有業者進行評...

低壓帶影響 南部5縣市大雨特報 台南、高雄大雷雨

中央氣象局發布大雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍...

聽信偏方自製魚肝油 壞膽固醇及重金屬超標

年逾7旬的周老先生，5年前因高膽固醇血症引發急性心肌梗塞，經心導管手術救回一命，之後使用降血脂藥物治療，但他卻聽信民間偏...

健康主題館／火龍果低卡又營養 防癌減肥紅白大不同

● 白肉火龍果菸鹼酸、維生素B6、葉酸都比紅肉多

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦