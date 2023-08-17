高雄屏東大雷雨 林邊、佳冬淹水1級警戒

中央氣象局發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水。水利署發布屏東縣淹水一級警戒，範圍 : 林邊鄉、佳冬鄉。

大雷雨即時訊息示警區域：高雄市三民區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、燕巢區、田寮區、旗山區，屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉。

今、明兩天低壓帶影響，天氣不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨，北部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦有局部大雨發生的機率。南部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼易有較強陣風。