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台南、高雄即時大雷雨！低壓帶影響 南部5縣市大雨特報

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低壓帶影響 南部5縣市大雨特報 台南、高雄大雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報。記者侯永全／攝影
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報。記者侯永全／攝影

中央氣象局發布大雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石，低窪地區請慎防淹水。大雨：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。氣象局並發布高雄市、台南市大雷雨即時訊息。

今天低壓帶影響，各地天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，西半部地區整天有陣雨或雷雨，尤其中南部地區今天入夜後雨勢更明顯，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部也有局部暫陣雨或雷雨，午後亦可能有局部大雨，外出需攜帶雨具備用；氣溫方面，由於天氣多雲有雨，各地白天高溫約30至33度。

明天受低壓帶影響，西半部有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其中中南部地區雨勢較為明顯、持續，東半部亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後雨勢較大；因雲量偏多且下雨，各地高溫稍下降，為31至33度。

周六仍受低壓帶影響，但各地雨勢將逐漸趨緩，白天西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及午後各地山區有局部大雨，東半部地區為多雲到晴有午後雷陣雨的天氣；因雲量仍多，各地高溫約31至33度。

周日至下周天氣轉穩定，降雨趨緩，各地大致為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

24日至26日各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

高溫 氣象局

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