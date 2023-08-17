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3款快篩 檢測XBB效果不明

聯合報／ 記者鄒尚謙李青縈／台北報導
食藥署指出為易可安、五鼎捷、集克三款家用抗原因為沒有提出針對XBB的評估報告。快篩示意圖。圖／聯合報系資料照片
食藥署指出為易可安、五鼎捷、集克三款家用抗原因為沒有提出針對XBB的評估報告。快篩示意圖。圖／聯合報系資料照片

部分臨床醫師指出，新冠肺炎快篩試劑對ＸＢＢ變異株準確度下降，恐造成病患延誤就醫。為此，衛福部食藥署緊急下令所有業者進行評估試驗，確認是否仍有效檢測病毒。食藥署副署長陳惠芳表示，除三家業者未繳交報告外，其餘廿五件均可正常偵測ＸＢＢ變異株。急診醫師則提醒，長輩族群尤其有多重慢性病者，一旦有新冠肺炎臨床症狀，最好立即就醫。

三家快篩廠商未提交評估報告，皆為輸入產品，分別為「易可安唾液家用抗原檢測套組」、「五鼎捷測唾液型家用新冠抗原」、「集克家用新冠病毒抗原快速檢測試劑盒」，總計庫存近卅六萬劑。

陳惠芳提醒，民眾購買時，應注意是否為上述三品牌。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，不論是XBB.1.5或近期新變異株EG.5，都是ＸＢＢ衍生株，發生偽陰性的機率跟先前變異株相比，並無特別增加。

台北市聯合醫院醫師姜冠宇表示，目前臨床一周約收治一例新冠急重症個案送至急診，通常為抵抗力差、具多重慢性病的長者，建議家中若有高風險族群，出現呼吸急促、喘等症狀，應立即送醫治療，以ＰＣＲ檢驗為主。

新冠肺炎 醫師 快篩試劑

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