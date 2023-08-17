忌諱鬼月開刀回診 當心病情加劇

「鬼月」到，昨天「鬼門開」，許多人在農曆7月不喜歡到醫院就醫或進行手術。台安醫院外科部主任糠榮誠表示，每年鬼月的手術量確實會減少，此期間患者多不願意就醫或動手術，容易延誤病情。有些病人的病情常因此急轉直下，無法撐過鬼月，呼籲病人需要多加小心。

糠榮誠說，農曆7月到來，醫師也會害怕，擔心病人狀況突然變化。「鬼門開」後，醫師也會多關心病人的感受，看診時面對需要手術的病人會多問一句：「會不會擔心在鬼月開刀？」或是病人會說：「手術能不能延到鬼月後再開？」可見病人對於鬼月，心中仍充滿憂心。

並非所有手術都能延後，糠榮誠指出，以大腸癌來說，如果腫瘤已經阻塞腸道，或是腫瘤造成大量出血已出現貧血症狀，或是腫瘤已經破裂，就一定要手術，若還擔心鬼月不願治療，「那在鬼月當鬼的機會就很大了。」即便病情嚴重的病人能拖到鬼月後治療，但治療效果可能不好。鬼月時，民眾就醫上多有忌諱，務必更加注意身體健康的變化。

鬼門開，慢性病患更不可輕忽，彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師杜思德說，鬼月到來，部分糖尿病患者抱怨常睡得不安穩，感覺是否為「鬼壓床」，其實是因足不出戶、運動量減少，血糖沒有好好控制，造成夜間頻尿，才睡不安穩。

杜思德指出，許多民眾認為平時儲藥足夠，鬼月不需回診，即便如此，還是要好好測量血糖、隨時注意血糖變化。

杜思德呼籲，鬼月還是需要規則回診、定期服藥，「不要因民間習俗，中斷了慢性病的控制及治療。」