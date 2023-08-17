聽新聞
test
0:00 / 0:00

忌諱鬼月開刀回診 當心病情加劇

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

鬼月」到，昨天「鬼門開」，許多人在農曆7月不喜歡到醫院就醫或進行手術。台安醫院外科部主任糠榮誠表示，每年鬼月的手術量確實會減少，此期間患者多不願意就醫或動手術，容易延誤病情。有些病人的病情常因此急轉直下，無法撐過鬼月，呼籲病人需要多加小心。

糠榮誠說，農曆7月到來，醫師也會害怕，擔心病人狀況突然變化。「鬼門開」後，醫師也會多關心病人的感受，看診時面對需要手術的病人會多問一句：「會不會擔心在鬼月開刀？」或是病人會說：「手術能不能延到鬼月後再開？」可見病人對於鬼月，心中仍充滿憂心。

並非所有手術都能延後，糠榮誠指出，以大腸癌來說，如果腫瘤已經阻塞腸道，或是腫瘤造成大量出血已出現貧血症狀，或是腫瘤已經破裂，就一定要手術，若還擔心鬼月不願治療，「那在鬼月當鬼的機會就很大了。」即便病情嚴重的病人能拖到鬼月後治療，但治療效果可能不好。鬼月時，民眾就醫上多有忌諱，務必更加注意身體健康的變化。

鬼門開，慢性病患更不可輕忽，彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師杜思德說，鬼月到來，部分糖尿病患者抱怨常睡得不安穩，感覺是否為「鬼壓床」，其實是因足不出戶、運動量減少，血糖沒有好好控制，造成夜間頻尿，才睡不安穩。

杜思德指出，許多民眾認為平時儲藥足夠，鬼月不需回診，即便如此，還是要好好測量血糖、隨時注意血糖變化。

杜思德呼籲，鬼月還是需要規則回診、定期服藥，「不要因民間習俗，中斷了慢性病的控制及治療。」

鬼月 手術 醫師

延伸閱讀

鬼月到不關廟門 台南柳營代天院今辦開鼓儀式

今天鬼門開 警方也提出鬼月「三大禁忌」

影／逾2公尺巨大火雞創意供品超吸睛 嘉義城隍廟鬼月開普

鬼門開感受最深 醫曝不只手術量少「這」情形更像年關

相關新聞

58歲婦人患17年高血壓竟「不藥根治」 醫查出病因是這個

17年的高血壓不藥根治！58歲婦人有17年高血壓史，原都在診所拿藥控制血壓，最近血壓偏高到醫院心臟科就診，醫師另給她抗焦...

傍晚起南部掀雨勢！明後天現降雨高峰 這日天氣回穩轉晴

低壓帶影響4天，今天至周六，全台降雨機率高，傍晚起南部雨勢更明顯，有短延時強降雨機率；而明、後兩天是降雨高峰，各地全天有...

不交報告沒輒？3款快篩XBB檢測效果有疑慮 衛福部跨司屬揪問題

衛福部食藥署今指出為易可安、五鼎捷、集克三款家用抗原因為沒有提出針對XBB的評估報告，尚無法確認是否對該變異株有效。食藥...

減肥水果別亂吃！營養師曝水果含糖量排行 第一名「這類人」須注意

許多人減肥時為減少澱粉量，會選擇以水果、果汁代餐，不過要注意了，水果雖富含膳食纖維，但若挑選到糖分過高的水果，也不利於控制體重。而營養師程涵宇針對「減肥、減脂到底可不可以吃水果？」這個疑問，在個人臉書及網站整理出「18種夏季水果含糖量排行」，供民眾控糖時參考。

蔡總統「一國中一日照」政策難達標 6縣市被衛福部點名

衛福部運用前瞻特別預算辦理「長照衛福據點計畫」，被審計部指出進度落後，總體實現率僅二成一，蔡總統力推「一國中學區一日照」...

大雨今天只是開始！ 氣象粉專：明後兩天才是降雨高峰

受到低壓帶影響，今天全台多處下豪大雨，桃園和新北甚至不少地方淹水。氣象局指出，今起三天全台降雨機率提高，尤其中南部有陣雨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦