聽信偏方自製魚肝油 壞膽固醇及重金屬超標

年逾7旬的周老先生，5年前因高膽固醇血症引發急性心肌梗塞，經心導管手術救回一命，之後使用降血脂藥物治療，但他卻聽信民間偏方，到市場買魚的肝臟自製魚肝油喝，2年前就未再回診追蹤，最近檢驗發現血中膽固醇過高，因此到為恭醫院就醫檢查，確認他血中的壞膽固醇濃度超標，重金屬汞、砷的濃度也都超過正常範圍。

為恭心臟內科主治醫師洪培倫指出，周老先生5年前急性心肌梗塞發作，經心導管手術從鬼門關把命救回，檢查發現他的心血管阻塞最大危險因子為「高膽固醇血症」，於是給予降血脂藥物治療，持續門診追蹤，但他2年前就沒再回診。

這次就醫，周老先生表示，他都去市場買魚的肝臟回家萃取魚肝油，「聽人家說這樣可以降低血中膽固醇。」另外，他也採用印度通血管的古方食療法，混檸檬汁、薑汁、蒜汁和蘋果醋生飲，以為食療法很有效，因此不再回診領藥，不料，最近抽血，膽固醇指數飆高。

洪培倫表示，急性心梗病發後，需長期使用血小板抑制劑和降膽固醇藥物，以保持血管暢通，患者自行嘗試的「療法」實際存在極大風險，醫學界尚無證據證明有效，甚至可能導致再次急性心肌梗塞的風險。如果要對心血管保健和疾病預防，最理想方式是使用高純度EPA魚油。

EPA可保護心血管健康，維持血管彈性，抑制血小板凝聚，降低三酸甘油酯，具有抗發炎作用。另外，魚油和魚肝油是不同的，魚肝油主要含脂溶性維生素A和D，對眼睛保養和鈣質吸收有益，對心血管保護並沒效果。

洪培倫呼籲，大型魚類可能累積較多重金屬、戴奧辛等環境毒素，尤其內臟濃度特別高，自行提煉魚肝油可能有重金屬超標風險。