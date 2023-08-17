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零死亡願景 政院今拍板道安基本法

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

民間團體發起「還路於民」大遊行將於廿日登場，行政院會今將通過「行人交通安全政策綱領」，以「守護行人安全、強化責任駕駛、普及公共運輸」三大核心目標，盼逐步達到零死亡願景；院會預計拍板「道路交通安全基本法」草案，將列為優先法案送立法院審議。

行政院官員指出，「行人交通安全政策綱領」參考瑞典，設立階段性目標，未來也會召開中央道路交通安全會報。道路交通安全基本法草案，擬作為跨部會、各級政府共同維護、改善交通安全的依據。

官員指出，適逢開學季，交通部已陸續完成學校周邊行人空間改善，另也會把行人優先的停讓文化納入課程；在監理面，汽機車重新考照未來會更嚴格，並加強機車考照制度，強化駕駛危險感知能力。

官員表示，ＴＰＡＳＳ行政院通勤月票獲得不少好評，一定會續辦，走向常態化。政院也將補助全國廿二縣市客運業者，加密班次，並開闢幹線公車。

另將推動補助駕駛的就業獎勵，希望增加營運虧損補貼，偏遠鄉鎮的幸福巴士、幸福小黃也會持續擴大。

行政院 願景 巴士

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